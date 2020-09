Nelle ultime settimane i fan di Una vita hanno visto come la perfidia di Genoveva Salmeron non conosca limiti. A impersonare la dark lady di Acacias, l'attrice Clara Garrido che, in una recente intervista su Tele Sette, ha parlato proprio del suo ruolo da 'cattivona' nella soap, ammettendo di prediligere i personaggi complessi, proprio come lo è Genoveva. Grazie al lavoro sul set della soap, l'attrice ha modo di continuare ad imparare e a crescere professionalmente, non disdegnando di divertirsi nel girare le scene con Rosina e Susana.

Clara Garrido di Una vita ama il suo personaggio da cattiva

A impersonare il ruolo della dark lady in Una vita è Clara Garrido. L'attrice presta infatti il volto a Genoveva Salmeron che, nelle puntate italiane appena andate in onda, ha mandato sul lastrico i vicini di Acacias e, non contenta, rovinato anche il matrimonio di Liberto e Rosina. Il tutto per vendicare la morte di Samuel. L'attrice, in un'intervista rilasciata a Tele Sette, ha ammesso di amare molto il ruolo della cattiva: 'Sono attratta dai personaggi femminili complessi e forti come Genoveva'. Nella realtà di tutti i giorni invece, Clara Garrido è molto diversa dal personaggio che interpreta in Una vita.

La Genoveva di Una vita si diverte sul set con Susana e Rosina

Nella quotidianità, l'attrice è altruista e ama le persone oneste, gentili e divertenti. L'amore per la recitazione, secondo quanto raccontato da Clara Garrido, è scoppiato sin da piccola, anche se per arrivare dove è ora, c'è voluto studio e impegno costante.

A tal proposito la Genoveva di Una vita ha detto: 'Penso che sia essenziale fare continuamente pratica, lavorare e non smettere mai di imparare'. Il set della soap tv iberica in questo caso, sembra essere un ottimo alleato a detta dell'attrice che, tra le altre cose, ha confessato di divertirsi molto nel girare le scene con Rosina e Susana.

Chi è Clara Garrido, la Genoveva di Una vita

Tra le passioni di Clara Garrido vi sono i viaggi, il cinema e le mostre fotografiche. Nata a Madrid nel 1993, ha intrapreso gli studi universitari di Comunicazione Audiovisiva, formandosi nel prestigioso teatro di Juan Carlos Corazza. Nel 2013 ha ottenuto una parte nella serie televisiva 'Il Principe-un amore impossibile' a cui hanno fatto seguito altre partecipazioni a serie tv spagnole, fino all'approdo ad Una vita dove impersona Genoveva Salmeron, un personaggio vendicativo e pieno d'odio. Della vita privata della Garrido non si sa invece molto. Sui social non vi è nessuna traccia di fidanzati, almeno per il momento. Intanto, dando uno sguardo alle anticipazioni di Una vita, si verrà a sapere che il personaggio di Genoveva, subirà una metamorfosi e lo farà per amore.

.