Sabato 19 settembre andrà in onda una nuova puntata di DayDreamer. In tale puntata assisteremo alla promozione di Sanem nel ruolo di copywriter. In azienda, però, questa promozione non verrà ben vista, sta di fatto che tutti cominceranno a credere che la giovane sia stata promossa solo perché ha una relazione con Can.

Il regista di una serie importante, poi, decide di girare alcune scene nel negozio di Mevkibe. Questa notizia, però, farà indispettire Aysun e le due avranno un pesante litigio. A sedare la situazione ci penserà Muzaffer, il quale sparerà dei colpi di pistola in aria per ripristinare l'ordine.

Incidente per Sanem durante la festa

Nel corso della puntata di DayDreamer - Le ali del sogno, che andrà in onda sabato 19 settembre, vedremo che Aylin cancellerà i file che servono a Sanem per la presentazione della nuova campagna pubblicitaria. Questo affronto, però, verrà sfruttato dalla fanciulla per dimostrare ancor di più le sue qualità. I piani della perfida Aylin, però, non sono finiti qui. La donna pagherà una persona affinché versi del vino rosso sull'abito di Aydin. A seguito di questo incidente, Sanem si recherà nel bagno, dove verrà rinchiusa. Dopo un po' di tempo, Can la troverà e deciderà di lasciare la festa. I due piccioncini decideranno di proseguire la serata a casa di lui.

DayDreamer spoiler 19 settembre

Trascorse diverse ore insieme, il fotografo accompagnerà la fanciulla a casa, ma i due verranno visti da Melehat. Emre, dal canto suo, approfondirà la conoscenza di Leyla. I due si troveranno ad avere un primo slancio amoroso. Anche loro, però, verranno beccati da Melehat, che al mattino seguente racconterà tutto a Mevkibe.

Nonostante gli impedimenti, Sanem riuscirà a debuttare con la presentazione della campagna pubblicitaria per la Compass Sport. Dato il grande successo, Can deciderà di premiare Sanem e di promuoverla a copywriter. Quando in azienda si verrà a sapere questa notizia, tutti cominceranno a credere che la fanciulla sia solo raccomandata.

La lite tra Aysun e Mevkibe

I pettegolezzi, però, non scalfiranno minimamente la coppia felice, che sarà interessata solo a godersi la reciproca compagnia. I due, infatti, nella puntata di sabato di DayDreamer fuggiranno a casa per trascorrere un po' di tempo da soli. Su di un altro versante, invece, vedremo che Osman verrà assunto da un importante regista per recitare un ruolo. Il protagonista deciderà di far conoscere il suo paese di origine alla troupe e il regista rimarrà molto colpito dalla zona al punto da decidere di registrare delle scene nel negozio di Mevkibe. Questa situazione farà innervosire Aysun, la quale sarà molto gelosa. Le due donne, dunque, avranno un duro scontro, che verrà interrotto dall'arrivo di Muzaffer, il quale ripristinerà l'ordine sparando dei colpi di pistola in aria.