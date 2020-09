Presto nella soap opera Una vita ci sarà l’ennesimo colpo di scena. La malvagia Genoveva Salmeron (Clara Garrido) riuscirà finalmente a separare Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) e Marcia Sampaio (Trisha Fernandez). L’avvocato dirà addio per sempre alla brasiliana, dopo averle fatto sapere che la vedova di Alfredo Bryce è incinta di lui. Felipe rinuncerà alla donna che ama, poiché sarà felice di diventare padre come tanto desiderava.

In realtà Alvarez Hermoso sarà vittima di una trappola: Genoveva porterà in grembo il figlio di Santiago Becerra (Aleix Melè).

Una vita, anticipazioni: Felipe delude Genoveva

Negli episodi di Una vita in programma su Canale 5 prossimamente non mancheranno sorprese. Le anticipazioni dicono che Genoveva sarà sempre più assalita dai sensi di colpa per aver fatto finire Liberto in prigione. In particolare la dark lady comincerà a rendersi conto di essere stata troppo crudele nei confronti del marito di Rosina grazie a Felipe, che vorrà far scagionare a qualsiasi costo il suo amico. Quest’ultimo infatti si avvicinerà a Salmeron proprio per convincerla a testimoniare a favore di Seler. La moglie di Alfredo finirà per innamorarsi di Alvarez Hermoso, e addirittura, oltre a scambiarsi un bacio con l'uomo si lascerà andare alla passione.

Successivamente Felipe, stufo di continuare a mentire, sceglierà di essere sincero con Genoveva, facendole sapere di non provare nulla per lei e di averla sedotta soltanto per aiutare Liberto.

Salmeron rimarrà parecchio delusa dal vedovo di Celia, soprattutto nell’istante in cui scoprirà che ha messo fine alla loro tresca clandestina perché il suo cuore batte per la sua nuova domestica Marcia.

La perfida donna, dopo aver escogitato qualsiasi piano, tenderà un orrendo inganno a Felipe per riaverlo al suo fianco una volta per tutte.

Salmeron inganna Alvarez Hermoso, Marcia decisa a sabotare le nozze dell’avvocato

In particolare Genoveva, dopo aver fatto l’amore con Alvarez Hermoso, gli confesserà di essere in stato interessante.

A questo punto quest’ultimo non avrà altra scelta che quella di assumersi le sue responsabilità: per tale motivo il legale accetterà di convolare a nozze con Salmeron.

Con il passare dei giorni verrà a galla un’amara verità: i telespettatori avranno modo di scoprire che la creatura che la dark lady aspetterà non sarà di Felipe ma di Santiago. Quest’ultimo giungerà ad Acacias 38 e si presenterà ai cittadini come il marito di Marcia, che intanto vorrà sabotare il matrimonio di Alvarez Hermoso e Genoveva. Nel frattempo Cinta ed Emilio torneranno ad essere una coppia di fidanzati, invece José Dominguez otterrà un ruolo principale in una commedia. Per finire tra le novità ci sarà l’arrivo ad Acacias 38 di una pittrice chiamata Maite.