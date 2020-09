Dopo diversi cambiamenti di programmazione la Serie TV DayDreamer - le ali del sogno continuerà a fare compagnia ai fan italiani, ma a partire dal 26 settembre 2020 andrà in onda soltanto il sabato. Nei nuovi episodi, Huma Divit (Ipek Tenolcay) tenderà una vera e propria trappola a Mevkibe (Ozlem Tokaslan) e Nihat (Berat Yenilmez). L’ex moglie di Aziz dopo aver ricevuto il consenso del figlio Can (Can Divit) per invitare a cena i genitori di Sanem Aydin (Demet Özdemir) in un locale sofisticato, metterà in difficoltà i due anziani coniugi.

La signora Divit tra le tante offese addirittura dirà ai consuoceri del suo primogenito di considerarli dei veri pezzenti, ma per fortuna la situazione si ritorcerà contro di lei.

Can infatti su tutte le furie per il modo in cui sua madre tratterà i familiari della sua amata, non esisterà ad affrontarla dicendole che non riuscirà a separarlo da Sanem.

DayDreamer, trame turche: Huma finge di voler conoscere meglio Mevkibe e Nihat

Le anticipazioni delle puntate che occuperanno Canale 5 tra qualche settimana, svelano che Huma dopo essere giunta ad Istanbul farà il possibile per far lasciare il suo primogenito Can e Sanem. Per riuscire nel suo intento la signora Divit si servirà dell’ex nuora Polen, e le prometterà che presto farà aprire gli occhi a suo figlio: in particolare l’obiettivo dell’ex moglie di Aziz sarà quello di far tornare il fotografo tra le braccia della fisica.

A questo punto Huma attuerà il suo piano, facendo credere a Can di voler approfondire la conoscenza di Mevkibe e Nihat, i suoi futuri consuoceri e di voler festeggiare la sua riconciliazione con Sanem. La signora Divit in un primo momento farà rimanere esterrefatti i genitori dell’aspirante scrittrice, per aver scelto di cenare con loro in un ristorante lussuoso.

Nonostante ciò i due coniugi Aydin nasconderanno il loro stupore ad Huma, per non deludere la figlia.

Il primogenito di Aziz rimprovera la madre, Emre si schiera dalla parte del fratello

Durante la cena Huma costringerà Mevkibe a rispondere alle sue numerose provocazioni per metterla in imbarazzo, non appena i camerieri serviranno un piatto a base di aragoste.

Nihat abbastanza furioso deciderà di andarsene via insieme alla moglie e Sanem, invece Can dopo aver riunito tutti i tasselli rimprovererà la madre e le farà presente di non intromettersi più nelle sue faccende sentimentali. Inoltre il fotografo sottolineerà alla donna che l’ha messo al mondo che non potrà fare niente, per impedirgli di stare al fianco di Sanem.

Nel contempo Huma questa volta non avrà Emre a sostenerla, che a gran sorpresa prenderà le difese del fratello. Infine Can e la propria amata dimostreranno sempre di più che il loro amore è forte, promettendosi di superare qualsiasi ostacolo insieme.