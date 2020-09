Nuovo spazio dedicato alle notizie di Una vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra campione di ascolti di Canale 5. Gli spoiler spagnoli delle prossime puntate si soffermano su Genoveva Salmeron interpretata dall'attrice Clara Garrido. In dettaglio, la donna avrà un barlume di redenzione, tanto da restituire ai vicini il soldi rubati grazie all'eredità lasciata dal defunto Alfredo Bryce.

Una vita: i vicini risarciti con l'eredità di Alfredo

Le anticipazioni di Una vita in onda nelle prossime settimane su Canale 5 svelano che Genoveva avrà una reazione inaspettata alla scoperta della storia d'amore tra Felipe (Marc Parejo) e Marcia.

Tutto inizierà quando la darklady metterà a segno l'assassinio di suo marito Alfredo. In seguito, la donna capirà che l'avvocato l'ha sedotta solo per scoprire le sue malefatte. Per questo motivo, Salmeron si renderà protagonista di una scenata di gelosia quando apprenderà che Alvarez Hermoso ama Sampaio.

Tuttavia, la vedova di Bryce non cercherà la vendetta a ogni costo all'opposto di Ursula. Infatti si impegnerà a leggere il testamento dove il marito la lasciava beneficiaria di tutti i possedimenti. In seguito, Genoveva organizzerà una riunione con tutti i vicini, dove porgerà le scuse per gli inganni di Alfredo. Infine, avviserà Ramon, Antonito (Alvaro Quintana), Felicia, Bellita e Susana di essere pronta a risarcirli, usando l'eredità di Alfredo.

Genoveva comunica a Ursula l'intenzione di abbandonare Acacias 38

Stando alle trame della soap opera si evince che Genoveva apparirà stufa della vita del quartiere. La donna, infatti, comunicherà a Ursula la volontà di abbandonare Acacias 38 dopo aver istinto il suo debito con i vicini. Di conseguenza, ordinerà all'ex educatrice di fare i bagagli per poi apprestarsi a lasciare il luogo che le ha procurato soltanto infelicità.

Prima dell'affettivo addio, Salmeron deciderà di risolvere tutte le questioni rimaste irrisolte fino al quel momento, in quanto non vuole più avere niente sulla coscienza. La donna, infatti, donerà a Lolita una copertina per il bambino, che porta in grembo. Non contenta, si recherà da Felipe, a cui comunicherà di non avercela con lui, tanto da augurarsi che sia felice con Marcia.

In seguito, Genoveva andrà a salutare le serve in soffitta mentre Rosina non accetterà le sue scuse per aver sedotto Liberto. Infine avrà un confronto faccia a faccia con Marcia, alla quale dirà di odiarla per essere riuscita ad entrare nelle grazie dell'avvocato. Tuttavia, Salmeron le raccomanderà di renderà felice Alvarez Hermoso come avrebbe fatto lei qualora fosse diventata la sua fidanzata.