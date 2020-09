Continua l'appuntamento con le notizie che riguardano DayDreamer - Le ali del sogno, la fortunata soap opera turca che sta appassionando i telespettatori su Canale 5. Le anticipazioni che arrivano dalle puntate turche riguardanti i nuovi episodi, che presto andranno in onda anche in Italia, raccontano che uno dei protagonisti farà di tutto per riuscire a riconquistare la donna che ama. Si tratta di Emre, che cercherà di indurre Leyla a chiudere il fidanzamento con Osman. Can Divit e Sanem Aydin invece, malgrado avranno del tempo a disposizione per chiarirsi, non riusciranno a riappacificarsi.

DayDreamer, le anticipazioni turche: Can accetta di partire con Polen, Sanem spera di pubblicare il suo romanzo

Le anticipazioni delle puntate turche di DayDreamer che prossimamente andranno in onda anche su Canale 5, rivelano che Can deciderà di chiudere la storia d'amore con Sanem poiché scoprirà che quest'ultima ha ceduto la fragranza del suo profumo a Enzo Fabbri. Anche se quest'ultimo e Aylin verranno arrestati, il maggiore dei fratelli Divit non avrà alcuna intenzione di riappacificarsi con la minore delle sorelle Aydin. A questo punto il fotografo arriverà addirittura ad accettare la proposta lavorativa di Polen, e deciderà di partire per la penisola balcanica. La vicenda tra i due innamorati andrà a peggiorare ulteriormente nel momento in cui l'aspirante scrittrice farà la conoscenza di Yigit, il fratello dell'ex fidanzata del fotografo.

Infatti Sanem deciderà di accettare il lavoro da capo-editor nella casa editrice del giovane, sperando di pubblicare finalmente il suo primo romanzo. Convinti che abbiano fatto una scelta sbagliata a lasciarsi, Ayhan e Ceycey metteranno in atto un piano con la complicità di Leyla, Emre, Guliz e Deren: questi ultimi rinchiuderanno per un determinato periodo di tempo Can e Sanem all'interno di una cella frigorifero, con l'intento farli ritornare insieme.

Emre vuole indurre Leyla a chiudere il fidanzamento con Osman

Gli spoiler delle prossime puntate di DayDreamer rivelano che l'idea avuta dai dipendenti della Fikri Harika non andrà come avevano immaginato in quanto Can e Sanem, invece di riappacificarsi, avranno l'ennesima discussione. A questo punto il fotografo concederà all'aspirante scrittrice il permesso di lasciare l'agenzia pubblicitaria, senza più aspettare i quindici giorni del dovuto preavviso, e di lavorare con Yigit.

Nel frattempo Emre e Leyla avranno uno scontro, in quanto quest'ultimo cercherà di indurla a chiudere il fidanzamento con Osman. Per questo motivo, la maggiore delle sorelle Aydin accetterà di lavorare come contabile nella casa editrice del fratello di Polen. Quest'ultima, invece avrà intenzione di pubblicare un libro di ricette. Sanem, servendosi del progetto della sua rivale, coinvolgerà Can nella collaborazione, affidandogli il ruolo di direttore creativo.