Le anticipazioni di Una vita provenienti dalla Spagna svelano clamorosi risvolti riguardanti Marcia Sampaio. La giovane sparirà misteriosamente proprio il giorno del suo fidanzamento con Felipe. Quest'ultimo non si darà pace e cercherà di capire che fine abbia fatto la sua amata. Ad aiutarlo nelle indagini, anche Mauro San Emeterio, l'amico che da poco avrà fatto ritorno in città. L'ex poliziotto ancora non sa che dietro alla sparizione della donna c'è lo zampino di Ursula e ventilerà anche l'ipotesi che Marcia si sia allontanata volontariamente dal quartiere.

Una vita, trame Spagna: Marcia viene fatta rapire da Ursula e Genoveva

Nelle prossime settimane, i fan di Una vita potranno seguire l'evolversi della vicenda che vede come protagonisti Marcia e Felipe. Dopo aver smascherato Genoveva per tutti i suoi inganni orditi alle spalle dei vicini di Acacias, Felipe sarà libero di esternare i suoi sentimenti per Marcia Sampaio, la domestica di colore che gli avrà rapito il cuore. Genoveva invece farà di tutto per riconquistare l'avvocato e, per tale motivo, ordinerà a Ursula di far sparire Marcia, la sua 'rivale' in amore. Sarà così che, poco prima della festa di fidanzamento di Felipe e Marcia, la giovane brasiliana verrà rapita da uno degli scagnozzi di Cesar Andrade, l'uomo che, tempo prima in Brasile, l'aveva ridotta in schiavitù.

Una vita, anticipazioni: Marcia sparisce misteriosamente, Felipe distrutto

Di Marcia dunque, non vi sarà più nessuna traccia e nessuno si capaciterà di cosa sia successo realmente. Felipe disperato, cercherà di ricostruire con Casilda quello che può esserle successo, mentre Mauro San Emeterio inviterà il suo amico avvocato a ripensare e a valutare attentamente tutti gli atteggiamenti di Marcia da quando ha messo piede ad Acacias.

Dando uno sguardo alle anticipazioni spagnole, si verrà a sapere che ad un certo Felipe si convincerà del fatto che Ursula sia invischiata nella vicenda e non perderà tempo per affrontarla. La perfida Dicenta dal canto suo, ribalterà la verità insinuando in lui il dubbio che Marcia possa avergli raccontato un sacco di bugie e che se ne sia andata volontariamente.

Una vita: Mauro aiuta Felipe ad indagare sulla scomparsa di Marcia

Con il prosieguo delle puntate di Una vita, emergerà anche il fatto che Marcia, qualche giorno prima della scomparsa, si era recata in stazione per acquistare de biglietti. Segno questo, che porterà a pensare ad un allontanamento volontario della donna. Mauro per aiutare Felipe e per non pensare troppo alla morte dell'amata Teresa, comincerà ad indagare a fondo sulla vicenda e riunirà tutti i tasselli del puzzle. San Emeterio si convincerà ben presto del fatto che Marcia non sia scappata di sua iniziativa ma che sia stata rapita. Felipe e l'ex poliziotto a questo punto decideranno di portare avanti le loro indagini in segreto, per non mettere ulteriormente in pericolo la povera Marcia.

In attesa di ulteriori dettagli sulla scomparsa di Marcia, si ricorda che la soap tv Una vita va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5 a partire dalle 14:10.