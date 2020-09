Per parecchie settimane i telespettatori italiani della soap opera Una vita vedranno Cinta Dominguez (Aroa Rodriguez) ed Emilio Pasamar (Josè Pastor) ancora lottare con tutte le loro forze per poter stare insieme. Quest’ultimo, disposto a fare qualsiasi cosa per non giungere all’altare con Angelines (Sara Sierra), la figlia di Copernico Ledesma (Carlos Kaniowsky), progetterà la sua fuga da Acacias 38 con la propria amata.

Una vita, spoiler: Emilio affronta Ledesma dandogli un pugno in pieno volto

Gli spoiler provenienti dalla Spagna anticipano che, a breve, Emilio si vedrà costretto a lasciare Cinta per convolare a nozze con Angelines.

Il figlio di Felicia dovrà sottostare al ricatto del malvagio Copernico Ledesma per impedirgli di denunciarlo alla polizia con l’accusa di aver ucciso Federico Valdeza, colui che abusò in passato di sua sorella Camino. La situazione sarà ancora più complicata nell’istante in cui Emilio cercherà di far fidanzare la sua promessa sposa con il garzone Nicolas.

Ledesma non reagirà per niente bene quando sorprenderà Cinta e il suo futuro genero in atteggiamenti amorosi a casa dei Dominguez. Il malvagio uomo disprezzerà la figlia di Bellita e José scatenando la furia di Emilio che, in preda alla rabbia, non ci penserà due volte a scagliarsi contro il suo ricattatore dandogli un pugno in pieno volto.

Il giorno seguente Ledesma, oltre ad accusare Felicia di non essersi comportata bene nei suoi confronti e in quelli di sua figlia Angelines, costringerà quest’ultima a tornare a Santander con lui.

Il giovane Pasamar vuole rifugiarsi in Argentina, Camino a conoscenza del piano del fratello

Emilio, intimorito dal pensiero che Copernico possa fare del male alla sua famiglia, si deciderà ad andarsene via dal quartiere iberico per rifugiarsi in Argentina.

Il giovane Pasamar, ovviamente, riceverà il consenso dei propri cari per poter partire, mentre Cinta vorrà darsi alla fuga con il suo amato senza avvisare i suoi genitori. La giovane artista, però, farà un passo indietro, poiché penserà che sia meglio raggiungere Emilio più avanti per non destare alcun sospetto.

Dopo aver riflettuto a lungo, Cinta confesserà al padre di voler consentire al suo ex di sfuggire da ulteriori rappresaglie da parte di Ledesma, e di non volerlo vedere sposare una donna che non ama. Dominguez, al corrente dell’intenzione della figlia, contatterà un suo amico e gli chiederà di offrire un lavoro ad Emilio quando arriverà all’estero. Per finire, quest’ultimo e Cinta faranno sapere soltanto a Camino il loro vero obiettivo, facendole promettere di non farne parola con nessuno. Sfortunatamente il peggio non tarderà ad arrivare per via di una sospettosa telefonata effettuata da Felicia che causerà dei nuovi problemi alla coppia.