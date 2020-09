La soap opera DayDreamer - Le ali del sogno nel palinsesto di settembre 2020 ha subito l’ennesimo cambio di programmazione. Al momento è stato cancellato l’appuntamento domenicale, visto che le avventure dello sceneggiato turco faranno compagnia ai telespettatori italiani soltanto il sabato pomeriggio sempre dalle ore 14:05 fino alle 16 circa.

Le anticipazioni delle nuove puntate, rivelano che i due protagonisti principali Can Divit (Can Yaman) e Sanem Aydin (Demet Özdemir) presto si troveranno nuovamente nei guai. L’aspirante scrittrice farà i conti con l’ira della madre Mevkibe Aydin (Özlem Tokaslan), non appena Aylin Yuksel (Sevcan Yasar) farà venire a galla la sua relazione clandestina con il primogenito di Aziz grazie a delle foto inequivocabili.

Per fortuna la sorella di Leyla con la complicità del fotografo, lascerà intendere ai propri genitori che le voci circolate sul loro conto in realtà sono false.

DayDreamer, trame turche: Can e Sanem tornano insieme in segreto

Non mancheranno colpi di scena, nei prossimi episodi della telenovela campione di ascolti della rete ammiraglia Mediaset. Dagli spoiler provenienti dalla Turchia si evince che Can darà una possibilità a Sanem, pur avendo appreso che oltre ad aiutare Emre e Aylin a far fallire la Fikri Harika ha fatto avere il suo profumo ad Enzo Fabbri. Nonostante il fotografo e l’aspirante scrittrice abbiano una storia in segreto, desteranno dei sospetti nei dipendenti della nota agenzia pubblicitaria quando collaboreranno per la realizzazione di una campagna per la Compass Sport.

Inoltre non si faranno attendere le critiche di Deren, nell'istante in cui la sorella di Leyla verrà proclamata copywriter ufficiale dal proprio capo.

Emre scopre che Sanem e Can hanno ricominciato a vedersi.

Aylin fotografa il primogenito di Aziz e la sorella di Leyla, Mevkibe furiosa

Il figlio minore di Huma quando avrà la conferma che Can e Sanem sono tornati insieme, non perderà tempo per mettere al corrente Aylin.

Quest’ultima inviterà il suo ex fidanzato a far venire alla luce il ritorno di fiamma della coppia, per far licenziare la sorella di Leyla. La perfida darklady dopo il rifiuto di Emre inizierà a pedinare l’aspirante scrittrice e Can, e li fotograferà in atteggiamenti equivoci. A questo punto l’antagonista della soap opera farà avere gli scatti incriminati a dei giornali scandalistici.

A causa della malvagia Aylin, in pochissimo tempo in tutta Istanbul si saprà della liason amorosa tra il fotografo e Sanem: quest’ultima per tranquillizzare i propri cari, convincerà il proprio amato a smentire la notizia diffusa su di loro.

Mevkibe ovviamente su tutte le furie si presenterà nell’ufficio di Can per esigere delle spiegazioni, invece Nihat finirà per perdere il secondo lavoro di tassista. Il fotografo rassicurerà la signora Aydin dicendole che la situazione è stata fraintesa, e le spiegherà di aver aiutato Sanem a rialzarsi dopo una caduta. Successivamente i coniugi Aydin prenderanno dei provvedimenti abbastanza seri, infatti oltre a vietare alle figlie di farsi accompagnare a casa da Emre e Can, non gli consentiranno di andare al cinema e di passare la notte con Osman e Ayhan.