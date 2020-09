Oggi 7 settembre tornerà in onda su Canale 5 Uomini e donne. Grande attesa per rivedere in Tv le gesta della dama storica Gemma Galgani che, stando a diversi rumors, si sarebbe sottoposta ad un lifting nel corso del mese di luglio. Nella prima puntata della stagione spazio dunque alla dama torinese e a Sirius, il 27enne Ufficiale di Marina che l'aveva conquistata sul finire della scorsa stagione. La conoscenza tra i due si sarebbe interrotta in estate e ciò darà il via ad una accesa discussione al centro dello studio.

U&D torna in onda oggi 7 settembre in uno studio tutto nuovo

Uomini e donne è pronto a tornare sugli schermi di Canale 5 nella giornata di oggi 7 settembre.

L'attesa per i tanti fan del dating show di Maria De Filippi è terminata. Finalmente si potranno vedere le novità di questa nuova stagione, a partire dallo studio del tutto rinnovato. Stando a quanto pubblicato da Davide Maggio nei giorni scorsi, lo scenario sarà infatti del tutto nuovo, nel rispetto delle norme anti Covid. Dalle immagini pubblicate, si intuisce come parte del pubblico sarà posizionato dietro ai quattro tronisti, mentre la restante parte alle spalle di Maria De Filippi. Oltre a ciò, barriere di plexiglass e misurazione della temperatura per tutti.

Uomini e donne riparte con Gemma e Sirius

Oltre alle novità riguardanti le misure anti contagio, nel corso della prima puntata di Uomini e donne, i telespettatori vedranno come il programma non avrà più una netta distinzione tra trono Over e Classico.

Come avvenuto sul finire della passata stagione infatti, i due troni si mischieranno, dando vita ad appuntamenti molto più interessanti per il pubblico da casa. Stando alle anticipazioni diffuse tra gli altri da italia stasera e solo donna, si comincerà con le vicende di Gemma Galgani, da anni protagonista indiscussa del programma che siederà al centro dello studio per avere un confronto con Nicola Vivarelli (Sirius).

Anticipazioni U&D del 7 settembre: Gemma accusa Nicola Vivarelli

Sirius e Gemma non si vedono da tempo, tanto che la loro conoscenza sembra essere arrivata al capolinea. Da quanto si apprende, proprio nell'appuntamento odierno di Uomini e donne, il giovane chiederà spiegazioni a Gemma circa il suo allontanamento avvenuto lungo l'estate.

La dama quindi, rivelerà di essersi sottoposta ad un lifting lo scorso luglio, motivo per il quale aveva deciso di non esporsi. Tra le altre cose, la Galgani accuserà Nicola di averla solo sfruttata per ottenere popolarità. Dal canto suo, il giovane ribadirà il suo reale interesse per lei, anche se questo non convincerà affatto la dama torinese.

Il debutto di Uomini e donne vedrà quindi sin da subito un duro confronto tra due dei protagonisti della passata stagione. Sarà realmente finita tra loro? Per scoprirlo non resta che seguire la puntata di oggi 7 settembre a partire dalle 14:45.