Sono sempre più travolgenti, le vicende della telenovela spagnola Una vita. Prossimamente, Genoveva Salmeron (Clara Garrido) farà di tutto per riavere al proprio fianco Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo). La nuova darklady di Acacias 38 per raggiungere il suo scopo potrà contare sull’aiuto di Ursula Dicenta (Montse Alcoverro), che le consentirà di liberarsi di Marcia Sampaio (Trisha Fernandez).

La vedova di Alfredo Bryce porterà avanti un doppio gioco ai danni della brasiliana, facendole credere di avercela con coloro che l’hanno disprezzata.

Una vita, trame: Felipe spezza il cuore di Genoveva

Nelle puntate in programma su Canale 5 tra qualche settimana, Felipe spezzerà il cuore di Genoveva.

Quest’ultima verrà abbandonata dall’avvocato, proprio quando non avrà più tra i piedi il marito Alfredo Bryce. La darklady verrà a conoscenza che Alvarez Hermoso si è servito di lei, soltanto per far venire alla luce gli intrighi del defunto banchiere. Salmeron pur essendo stata umiliata da Felipe farà capire di non volerlo perdere, infatti troverà qualsiasi scusa per convincerlo a tornare tra le sue braccia. La situazione si complicherà, nell’istante in cui Genoveva scoprirà grazie a Susana che il vedovo di Celia l’ha lasciata per essersi innamorato della sua domestica Marcia. Su tutte le furie per essere stata sostituita da una semplice cameriera, la perfida donna in un primo momento sarà intenzionata ad andarsene via da Acacias 38.

Salmeron cambierà idea, quando Ursula vorrà darle una mano a sbarazzarsi in modo definitivo della sua rivale in amore.

A questo punto Genoveva per consentire all’ex istruttrice di portare avanti il loro piano, dovrà fingersi amica di Marcia. La darklady quando saprà che Felipe vuole rendere pubblica la sua relazione con la propria amata, Salmeron non avrà altra scelta oltre a quella di trattare bene la brasiliana.

Marcia non si fida di Salmeron, Ursula decisa a far sparire la nuova fiamma di Alvarez Hermoso

La vedova di Alfredo attuerà la sua messinscena, quando la nuova fiamma di Alvarez Hermoso non sarà più una domestica. Precisamente dopo aver saputo che il legale ha riassunto al suo servizio Agustina, la darklady avvierà un progetto benefico per aiutare i soldati rimasti feriti in Marocco a ritornare a casa contando sulla complicità di Ramon e Liberto.

L’obiettivo di Genoveva sarà quello di collaborare anche con Alvarez Hermoso. Salmeron in vista dell’imminente festa di fidanzamento di Felipe e Marcia farà in modo di avere un incontro casuale con l’ex inserviente, e la rassicurerà dicendole che gli abitanti la criticano come fecero con lei quando rimise piede ad Acacias 38 al fianco di Samuel Alday.

Per fortuna la brasiliana anche se Genoveva le farà capire di essersi schierata dalla sua parte, non riuscirà a fidarsi della rivale. Successivamente la mossa strategica di Ursula per far scomparire Marcia, segnerà il ritorno in paese di uno storico personaggio.