Pamela Barretta è stata una delle protagoniste dell'ultima stagione del trono over di Uomini e donne. Dopo aver lasciato il dating show con Enzo Capo, i due sono prima tornati da ospiti in trasmissione per raccontare che la loro storia procedeva nel migliore dei modi, poi qualcosa è cambiato. Come un fulmine a ciel sereno è giunta via social la notizia della rottura. In seguito a una breve riappacificazione, la relazione tra Enzo e Pamela si è conclusa in modo definitivo tra attacchi via Instagram e accuse pesanti che entrambi si sono rivolti nel salotto televisivo di Uomini e Donne. Adesso Barretta è più serena e in un'intervista ha raccontato come sta vivendo questo periodo della sua vita.

Pamela dopo la delusione di Enzo: 'Bisogna darsi del tempo'

Intervistata dal settimanale Mio, Pamela ha affermato che il peggio è passato. Se è vero che il trono over gli ha concesso di incontrare due uomini importanti per lei, quali Stefano Tornese prima ed Enzo Capo dopo, è altrettanto vero che i cavalieri per lei si sono dimostrati delle delusioni. Ma ora, l'ex dama, mamma di un ragazzo di 19 anni, ha intenzione di andare avanti con la sua vita. Pamela ha passato la sua estate tra mare e amici: la bella brindisina si è concessa anche una breve vacanza con Cristina Incorvaia, ex volto del dating show di Maria De Filippi.

In quell'occasione, in compagnia delle due donne c'era anche Giovanni Villa, ex cavaliere: in molti hanno creduto che si trattasse del nuovo amore di Pamela.

La donna, in merito, ha voluto precisare che nella vita non si può mai sapere cosa accadrà, ma ha voluto precisare che tra lei e Giovanni c'è solo amicizia. "La verità è che bisogna darsi del tempo" ha detto Barretta, riferendosi al modo in cui si può superare la fine di una relazione. Per adesso, dunque, non pare intenzionata ad aprire il suo cuore, almeno non nell'immediato.

Giovanni, infine, è una persona seria e affidabile con cui si sente spesso ma ad oggi non è il suo fidanzato.

Barretta non sarà nel parterre femminile

La bella Pamela poi ha affermato che non la vedremo di nuovo in trasmissione a settembre. "Sono reduce da due bluff, quindi al momento direi di no" ha aggiunto Pamela rispondendo alla domanda dell'intervistatore che ha voluto chiedere se i telespettatori la rivedranno ancora a Uomini e Donne.

Per cui, sebbene Barretta abbia il desiderio di crearsi di nuovo una famiglia, la delusione la spinge a tenersi lontana dal dating show per adesso.

Infine, Pamela non si è tirata indietro quando ha dovuto dire la sua circa la frequentazione tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli. "C'è troppa differenza d'età" ha detto l'ex dama aggiungendo che non ha mai creduto veramente in questa storia. Pamela si sta dunque godendo la sua libertà e chissà che la nuova stagione non le porti anche un nuovo amore.