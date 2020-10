Alessia Marcuzzi è risultata positiva al test del Coronavirus e questa sera ha saltato la conduzione della nuova puntata de Le Iene, il programma di Italia 1, che conduce al fianco di Nicola Savino. La notizia era stata diffusa in serata dal portale Dagospia ed è stata confermata a ridosso dell'inizio della diretta della trasmissione dallo stesso Savino, che sui social de Le Iene ha confermato l'indiscrezione che era trapelata sul web e sui social.

Le Iene, Alessia Marcuzzi è risultata positiva al coronavirus

Nel dettaglio, questa sera Nicola Savino, poco prima dell'inizio della nuova puntata de Le Iene su Italia 1, è stato protagonista di una breve diretta sul profilo Facebook della trasmissione, durante la quale ha annunciato la positività della conduttrice al coronavirus.

Savino ha dichiarato che questa mattina la Marcuzzi si è sottoposta ad un nuovo test per il Covid-19 e i risultati hanno dato esito positivo. Motivo per il quale questa sera la presentatrice non era presente al timone del programma di Italia 1 anche se Savino ha tranquillizzato tutti, dichiarando che Alessia sta bene e che nel corso della puntata si sarebbe collegata dalla sua casa per fare un saluto in diretta a tutti gli spettatori.

Le parole di Alessia Marcuzzi in diretta a Le Iene

La conduttrice ha svelato che, dopo aver saputo che un'amica di sua figlia Mia è risultata positiva al Covid, ha deciso di farsi un test rapido prima di mettersi in treno per arrivare a Milano, dove va in onda il programma.

'Io sono risultata leggermente positiva', ha dichiarato in diretta televisiva aggiungendo poi che tutti gli altri membri della sua famiglia sono risultati negativi.

In questo momento, come prevede il protocollo da attuare in caso di positività al coronavirus, bisogna stare in isolamento fin quando non vengono eseguiti i nuovi tamponi per attestare la completa guarigione dal virus.

E la Marcuzzi ha ammesso che adesso dovrà fare tutti gli accertamenti necessari prima di poter ritornare di nuovo al lavoro. 'Quando avrò notizie vi farò sapere tutto', ha dichiarato ai suoi compagni di avventura.

Oltre alla Marcuzzi anche Cristiano Ronaldo positivo al Covid

Immediata la reazione dei tantissimi ammiratori e fan della Marcuzzi che, in questi minuti, stanno lasciando messaggi d'affetto per la conduttrice, augurandole che possa guarire al più presto da questo virus che sta flagellando non soltanto il nostro Paese.

La positività di Alessia Marcuzzi non è l'unica notizia di oggi che ha fatto il giro della rete. Nel pomeriggio, infatti, è arrivata la notizia di Cristiano Ronaldo positivo al coronavirus. Il bomber della Juventus sarebbe asintomatico.