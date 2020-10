Domenica 11 ottobre si rinnoverà l'appuntamento con DayDreamer - Le ali del sogno, la fortunata soap opera turca con Can Yaman. Le anticipazioni ufficiali rivelano che sarà una puntata ricca di colpi di scena, durante la quale vedremo che il fotografo si metterà seriamente nei guai e questa volta rischierà davvero grosso. Un duro colpo per Can ma anche per la sua amata Sanem, proprio adesso che i due avevano ritrovato una certa serenità dal punto di vista sentimentale. L'uomo infatti verrà arrestato.

DayDreamer, anticipazioni domenica 11 ottobre

Nel dettaglio, Fabbri continuerà a far pressione su Sanem e questo suo modo di fare non piacerà per nulla a Can che deciderà di intervenire in prima persona anche per chiedere all'imprenditore italiano di rinunciare alle sue quote all'interno dell'agenzia fotografica.

Fabbri, infatti, per evitare il fallimento della Fikra e la chiusura immediata, aveva acquistato delle quote e in questo modo aveva salvato l'agenzia guidata dai fratelli Divit. Adesso, però, le continue ingerenze dell'astuto imprenditore non piaceranno più al fotografo che deciderà di affrontarlo a muso duro.

Can prende a pugni Fabbri: anticipazioni DayDreamer 11 ottobre

Can così si recherà in ufficio da Enzo Fabbri per avanzargli la sua proposta, credendo forse che l'uomo avrebbe acconsentito a fare un passo indietro e quindi a tirarsi fuori dalle dinamiche della Fikra. Peccato, però, che questo non accadrà e la situazione tra i due uomini peggiorerà nel giro di pochi minuti.

Quando Fabbri comunicherà la sua intenzione di non voler rinunciare alle quote dell'agenzia, ecco che Can reagirà bruscamente arrivando a prenderlo a pugni.

Una vera e propria rissa che avrà degli effetti negativi soprattutto per il fotografo che, in un certo modo, cadrà nella trappola dell'imprenditore italiano.

L'arresto di Can: il fotografo viene portato in carcere

Fabbri, infatti, deciderà di denunciare Can per l'aggressione subita e a quel punto la reazione della Polizia sarà immediata.

Le anticipazioni della puntata di DayDreamer di domenica 11 ottobre rivelano che Can verrà prelevato dal suo ufficio ed arrestato. Il fidanzato di Sanem, quindi, finirà in carcere.

Cosa succederà a questo punto? La situazione di Can dopo l'arresto non sarà affatto delle migliori e il fotografo dovrà fare i conti con la giustizia.

Occhi puntati anche su Sanem che ovviamente non si arrenderà e cercherà in tutti i modi di trovare una soluzione per riuscire a fare in modo che il suo amato esca di prigione e possa così ritornare alla vita di tutti i giorni. Ma questo lo vedremo nel corso dei prossimi appuntamenti con DayDreamer in programma, come sempre, nel fine settimane di Canale 5.