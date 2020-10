L'appuntamento con DayDreamer è confermato per il weekend del 10 e 11 ottobre e le anticipazioni rivelano che verranno trasmessi degli episodi a dir poco ricchi di colpi di scena e sorprese. Can e Sanem potranno finalmente vivere un momento di grande serenità anche se ben presto questa verrà spazzata via dal ritorno del perfido Enzo Fabbri, che con il suo modo di fare porterà il fotografo ad assumere dei comportamenti estremi e per questo motivo Can finirà addirittura in carcere.

DayDreamer, anticipazioni puntate 10 e 11 ottobre: la sorpresa di Sanem per Can

Nel dettaglio, Sanem deciderà di organizzare una sorpresa speciale per il suo amato Can e lo porterà in quello che per lei è il suo 'rifugio speciale', dove era solita nascondersi quando era una bambina.

Trattasi di una villa abbandonata, dove Sanem amava trascorrere del tempo per scrivere i suoi pensieri più intimi.

E in questo rifugio deciderà di portare anche il fotografo: qui gli mostrerà una lettera, che aveva scritto tempo prima e che, profeticamente, sembra che sia stata scritta proprio per il giovane Divit che ormai ha rapito il cuore di Sanem. Insomma un momento di grande complicità e di grande amore per i due protagonisti della soap, che penseranno anche al loro futuro insieme.

Scoppia la rissa tra Can e Fabbri: gli spoiler di DayDreamer

Successivamente Can e Sanem parteciperanno ad un'importante cena di lavoro in presenza di Ceyda, Erdinc e Mackinnon. Tutto sembrerà procedere nel migliore dei modi, quando ad un certo punto sopraggiungerà il temuto Enzo Fabbri, che guasterà lo spirito positivo e l'armonia del tavolo.

Dopo questo incontro, Can deciderà di recarsi in ufficio da Fabbri perché ha una proposta ben precisa da fargli. Vuole che il perfido imprenditore rinunci alla sua quota all'interno della Fikri ma il confronto tra i due prenderà una brutta piega al punto che il fotografo aggredirà fisicamente Fabbri.

Can viene arrestato: le anticipazioni di DayDreamer di sabato 10 e domenica 11 ottobre

Can prenderà a pugni l'imprenditore che non intende rinunciare minimamente alle sue quote dell'agenzia fotografica dei Divit. La reazione di Fabbri non si farà attendere e subito dopo l'aggressione andrà dalla Polizia per denunciarlo, mettendolo seriamente nei guai.

Dopo averlo picchiato, infatti, Can verrà prelevato dalle forze dell'Ordine all'interno del suo ufficio e verrà condotto in manette in carcere. Le anticipazioni di DayDreamer rivelano che il fotografo verrà arrestato e la sua situazione non sarà per nulla positiva. Un duro colpo da accettare anche per Sanem: come reagirà la donna di fronte alla carcerazione del suo amato?

In attesa di scoprirlo, vi segnaliamo che questo sabato pomeriggio, nel corso della puntata di Verissimo in onda dalle 16 subito dopo DayDreamer, andrà in onda l'intervista esclusiva che l'attore Can Yaman ha registrato nei giorni scorsi. Un doppio appuntamento decisamente da non perdere per tutti gli appassionati della soap opera turca.