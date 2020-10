Nella puntata di DayDreamer, in onda il 10 ottobre su Canale 5, Sanem e Can continueranno a vivere la loro storia alla luce del sole, ma ancora all'insaputa di Nihat. Intanto in agenzia inizieranno i lavori per la nuova campagna pubblicitaria della Red Mood Cosmetics, tuttavia la presenza improvvisa di Enzo Fabbri potrebbe rischiare di portare dei grossi guai.

Sanem non rivela ancora la sua storia con Can a Nihat

Sanem continuerà a tener nascosto a Nihat che lei e Can stanno insieme, ma questo non le impedirà di proseguire la sua bella storia d'amore con il fotografo. La ragazza cercherà di fargli conoscere altri aspetti della sua vita, così un giorno lo porterà in una casa abbandonata, luogo in cui si recava spesso da piccola.

Lì ha nascosto qualcosa riponendola all'interno di una scatolina chiusa a chiave.

Insieme l'apriranno e troveranno una lettera, scritta da Sanem quando era piccola, in cui la giovane racconta che prima o poi avrebbe preso il suo albatros e l'avrebbe portato proprio in quella casa. In un momento così emozionante la coppia non potrà che promettersi di non lasciarsi mai, qualunque cosa accada.

Melahat svela al quartiere che Can e Sanem di sposeranno a breve

Leyla avrà ancora il cuore spezzato a causa di Emre e dopo essersi rifugiata per qualche giorno a casa, per evitare di vederlo, deciderà di tornare a lavoro. La ragazza chiederà di parlare con Can: vorrebbe lasciare l'azienda, ma il fotografo le chiederà di rimanere almeno una settimana, visto che saranno in procinto d'iniziare un nuovo progetto con la Red Mood Cosmetics.

Nel quartiere, invece, Melahat non riuscirà più a trattenere il gossip riguardante Can e Sanem. Così, in pochissimo tempo, tutti verranno a sapere che i due sono in procinto di sposarsi. Le chiacchiere occuperanno le giornate del vicinato e Aysun cercherà di "mettere in guardia" Mevkibe sulle reali intenzioni di Can.

Nell'intervista rilasciata in palestra, infatti, il fotografo si era dichiarato non molto propenso al matrimonio. Ovviamente questo particolare farà rasserenare Muzzafer: il ragazzo, da sempre innamorato di Sanem, non vorrebbe che la ragazza si sposasse.

Can incontra Fabbri durante la cena con Mackinnon

Alla Fikri Harika si terrà la riunione del gruppo creativo per il progetto della Red Mood Cosmetics, ottenuto grazie a Mackinnon. Tutti esporranno le proprie idee e in maniera provocatoria Deren chiederà di fare la stessa cosa a Sanem. La donna, infatti, non digerisce il fatto che Sanem sia la ragazza di Can (di cui è segretamente innamorata) e soprattutto non ha mai approvato la sua promozione da tuttofare a copywriter. La giovane Aydin, però, la spiazzerà, infatti lo slogan da lei proposto piacerà molto a Can.

Sanem, intanto, dovrà fare ancora i conti con la gelosia che prova nei confronti di Ceyda, infatti la donna non perderà occasione per stare accanto a Can.

La sera dopo la riunione creativa, infatti, lei, Can e Mackinnon usciranno insieme a cena per discutere di alcune questioni lavorative. La cosa non piacerà a Sanem e il fotografo, sentito questo fatto, con la scusa che la ragazza ha trovato lo slogan per la campagna pubblicitaria, la inviterà alla cena.

Al ristorante Can arriverà mano nella mano con Sanem e la cosa non andrà affatto giù a Ceyda. Questo, però, non sarà l'unico "problema" che dovranno affrontare durante la serata. A movimentare le acque, infatti, ci penserà Enzo Fabbri, che si recherà a cena proprio nel medesimo ristorante.