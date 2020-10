Dopo Can Yaman anche Demet Özdemir è arrivata in Italia. L'interprete di Sanem Aydin in Daydreamer - Le ali del sogno, secondo il sito Fanpage, è atterrata a Milano il 7 ottobre. Secondo la stessa fonte, la protagonista della serie, record di ascolti di Canale 5, potrebbe essere sbarcatain Italia per essere intervistata da Silvia Toffanin nello studio di Verissimo. L'arrivo della giovane attrice turca è stato prontamente intercettato dai fan della fortunata serie tv e la notizia è stata diffusa sui social. Considerato che il 10 ottobre verrà mandata in onda la registrazione dell'intervista rilasciata da Can Yaman, se la presenza della Özdemir verrà confermata, un'eventuale incontro con l'attrice dovrebbe essere inserito nelle prossime puntate del talk show.

Demet Özdemir di DayDreamer sbarca in Italia: potrebbe essere ospite a Verissimo

L'uso del condizionale è d'obbligo, visto che non è ancora arrivata alcuna conferma da Mediaset. In ogni caso, Twitter è stato invaso da post che anticipano la partecipazione di Demet Özdemir alla trasmissione Verissimo. La notizia dell'arrivo a Milano dell'attrice turca è stata riportata dal sito Fanpage e poi postata e commentata sui social. Secondo la nota fonte, Demet è atterrata il 7 ottobre e i tweet hanno iniziato a circolare accompagnati dall'hashtag #BenvenutaInItaliaDemet. I numerosi cinguettii dei fan italiani hanno fatto immediatamente balzare l'hashtag in vetta ai trend topic. Il motivo di tanta attenzione attorno all'arrivo dell'attrice è da attribuire al successo di DayDreamer - Le ali del sogno, la serie che la vede protagonista accanto a Can Yaman.

Mediaset è ben consapevole dell’affetto del pubblico nei confronti della serie televisiva attualmente in onda nel weekend su Canale 5. In virtù di questa consapevolezza, la trasmissione condotta da Silvia Toffanin ospiterà Can nella puntata in onda il 10 ottobre e, stando al rumor di Fanpage potrebbe intervistare anche l'interprete di Sanem.

Verissimo intervista il protagonista di DayDreamer Can Yaman

Il 10 ottobre Silvia Toffanin ospiterà nel salotto di Verissimo Can Yaman, il protagonista maschile della serie DayDreamer - Le ali del sogno (in originale Erkenci Kuş).

La star turca si racconterà per la prima volta tra vita privata e successi professionali. Il pubblico italiano ha conosciuto e apprezzato il giovane attore nell'estate 2019 nei panni di Ferit Aslan in Bitter Sweet - Ingredienti d’amore (in originale Dolunay). La sua popolarità si è rafforzata con il successo di DayDreamer, in onda su Canale 5 dal 10 giugno 2020, la serie in cui interpreta il ruolo del fotografo Can Divit. Al centro della trama vi è la tormentata storia d'amore tra il giovane ricco e l'ingenua e ironica Sanem Aydin (interpretata da Demet Özdemir), una talentuosa dipendente dell'agenzia della famiglia Divit, la Fikri Harika.