Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un lieto fine per Salvatore ed Elvira. Nella puntata che andrà in onda venerdì 3 gennaio alle 16 su Rai 1, Amato convolerà a nozze con la giovane Gallo, ma non tutto filerà liscio come previsto. Il Circolo infatti sarà inagibile e gli sposi non avranno un luogo dove festeggiare. Saranno Marcello e Roberto ad aiutare Salvo ed Elvira a trovare un posto per il ricevimento. Nel frattempo Tancredi si infurierà con Odile.

Il Circolo è inagibile, Salvatore ed Elvira non sanno dove festeggiare

Salvatore ed Elvira convoleranno a nozze, ma per gli sposi ci sarà un imprevisto.

Il giovane Amato riceverà una notizia che lo lascerà di stucco: il Circolo sarà inagibile. Il ricevimento, quindi, non potrà avere luogo nel locale esclusivo milanese. Per Amato e Gallo sorgerà un grande problema, poiché non sapranno dove festeggiare. Fortunatamente, Marcello Barbieri e Roberto Landi aiuteranno i novelli sposi a trovare un nuovo posto per il loro ricevimento. Non è escluso che, per l'occasione, vengano aperte le porte de Il Paradiso delle Signore per ospitare gli invitati.

La collaborazione fra Il Paradiso delle signore e la GMM non va in porto

Nel frattempo, continuerà la rivalità fra Il Paradiso delle Signore e la Galleria Milano Moda. La proposta di Odile di fare una collaborazione fra i due negozi non andrà in porto, poiché lo staff di Marcello Barbieri rifiuterà l'iniziativa dei concorrenti.

Tancredi Di Sant'Erasmo, quindi, sarà ancora più adirato con Odile.

Per Enrico Brancaccio, invece, sarà il momento di fare chiarezza con sua figlia Anita, rivelandole di avere una storia d'amore con Marta Guarnieri. Le anticipazioni non chiariscono ancora quale sarà la reazione della bambina di fronte alla confessione di suo padre.

Un riepilogo degli episodi precedenti: i dipendenti de Il Paradiso delle signore hanno ricevuto una gratifica

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore andate in onda su Rai 1, Roberto Landi e Marcello Barbieri hanno premiato i loro dipendenti con un regalo di Natale. Lo staff del negozio di moda ha ricevuto una gratifica poco prima delle festività.

Nel frattempo Salvatore ed Elvira hanno organizzato i preparativi per il loro matrimonio, scegliendo il Circolo come location per il ricevimento. Anita, intanto, è arrivata a Milano e ha riabbracciato suo padre Enrico. Spazio anche alle vicende di Odile, che ha composto una canzone di Natale con Matteo Portelli.

Clara, invece, non è più andata in Francia, ma è rimasta a Milano. La Venere ha lasciato Jerome prima di andare a Grenoble e si è fidanzata con Alfredo Perico.