L'allieva 3 prosegue la sua messa in onda di domenica sera e l'11 ottobre sarà trasmessa la terza delle sei puntate previste per questa nuova stagione, che sta ottenendo degli ottimi ascolti. Le Anticipazioni Tv rivelano che saranno trasmessi due nuovi episodi dal titolo "Il bersaglio" e "Il ritratto", durante i quali i telespettatori assisteranno a un nuovo peggioramento della storia d'amore in corso tra Claudio e Alice. Quest'ultima, infatti, sarà sempre più oberata di lavoro e Conforti non gradirà le disattenzioni nei suoi confronti.

L'allieva 3, anticipazioni terza puntata di domenica 11 ottobre

In particolar modo, Alice e Claudio saranno di nuovo ai ferri corti, non soltanto per i numerosi impegni lavorativi che verranno affidati dalla Suprema alla ragazza, ma anche per l'ingombrante presenza di Giacomo.

Intanto per ordine della dottoressa Manes, verranno convocati per fare luce su un nuovo caso che si preannuncia particolarmente impegnativo.

Una campionessa di carabina olimpica verrà trovata morta all'interno di un poligono di tiro. La forzata vicinanza della coppia, impegnata nella risoluzione di questo caso, non aiuterà di certo a migliorare il loro rapporto. Nel frattempo, però, la Suprema si renderà conto del fatto che Alice potrebbe aver scoperto il suo segreto. Come si comporterà a questo punto?

Alice vuole riscattarsi con la Suprema

Nel corso della terza puntata de L'allieva 3, Claudio e Alice verranno entrambi invitati a un convegno, che in parte permetterà loro di riavvicinarsi. L'armonia della coppia, però, non durerà moltissimo e verrà spazzata via da una nuova richiesta da parte della dottoressa Manes.

Intanto Alice si impegnerà per riscattarsi agli occhi della Suprema e per farlo si impegnerà con tutta sé stessa nella risoluzione del caso di un appassionato di arte, che verrà ritrovato senza vita. Occhi puntati anche sulla professoressa Wally, che dovrà fare i conti con una serie di mancamenti che non la faranno stare bene.

Claudio va al convegno, ma senza Alice: le anticipazioni de L'allieva 3 dell'11 ottobre

Gli spoiler della terza puntata de L'allieva 3, in onda l'11 ottobre, inoltre rivelano che Alice organizzerà una cena a casa sua con la Suprema, dove verranno fuori degli aspetti inediti del suo carattere. Claudio, invece, deciderà di partire per il convegno senza Alice, ma non andrà da solo.

In attesa di scoprire come si evolverà il tormentato rapporto tra Claudio e Alice nel corso delle prossime puntate della serie tv, va detto che dal punto di vista degli ascolti la prima puntata della terza serie ha ottenuto un ottimo risultato. Infatti 4.334.000 telespettatori hanno seguito il ritorno della fiction, permettendo così alla rete ammiraglia Rai di vincere la gara degli ascolti della prima serata con una media che ha sfiorato il 20% di share, contro il 12,6% registrato da Canale 5.