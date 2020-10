Can Yaman è ritornato in Italia. Il protagonista maschile della soap opera DayDreamer - Le ali del sogno in onda con successo su Canale 5, è approdato a Milano per una serie di impegni che lo vedranno protagonista sul piccolo schermo. Primo tra questi il talk show Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, al quale l'attore si racconterà in una lunga intervista. I fan italiani attendevano di vederla in onda per questo sabato 3 ottobre, come era stato annunciato dal blog di 'Trash Italiano', ma in realtà essa è posticipata al prossimo sabato.

Verissimo, Can Yaman sarà ospite nella puntata del 10 ottobre

Come rivelato da 'Leggo' in queste ore, l'intervista di Can Yaman a Verissimo è stata già registrata nei giorni scorsi e andrà in onda il prossimo sabato 10 ottobre a partire dalle ore 16:05, subito dopo la messa in onda dei nuovi episodi della soap opera DayDreamer, che continua a ottenere risultati d'ascolti molto positivi nel weekend di Canale 5.

Quando si è diffusa la notizia della presenza di Can negli studi di Cologno Monzese a Milano per la registrazione dell'intervista, una piccola folla di fan si è subito radunata davanti ai cancelli, nella speranza di riuscire a incontrare il proprio beniamino e magari poter scattare un selfie con lui.

Il ritorno di Can Yaman in Italia: fan in delirio

L'attore turco è apparso con la mascherina ben calata sul viso come impongono le rigide regole del Covid-19. Anche durante la registrazione dell'intervista a Verissimo, in studio sono state ammesse pochissime persone. In tale occasione l'attore ha sfoggiato anche un nuovo look che non ha messo d'accordo tutte le sue fan: dai capelli lunghi di DayDreamer l'attore è passato a un taglio decisamente corto.

Oltre all'impegno con Verissimo, l'attore sarà anche protagonista di un'altra trasmissione in onda su Canale 5. Si tratta di C'è posta per te, il people show ideato e condotto da Maria De Filippi, che tornerà a partire da gennaio 2021. Can sarà protagonista di un 'regalo' che verrà fatto a una fan speciale.

La nuova serie con Can Yaman si chiama Bay Yanlis

Tra i vari incontri che l'attore di DayDreamer ha fatto durante questo suo soggiorno in Italia, c'è stato anche quello con il regista Ferzan Ozpetek, che più volte aveva dichiarato di aver visto in Can quel 'qualcosa in più' rispetto agli altri attori. Non si esclude tra i prossimi impegni lavorativi di Yaman, quindi, possa esserci anche un film con il regista.

Intanto in Turchia è appena andata in onda una nuova serie tv che lo vede protagonista. Si chiama Bay Yanlis ma non ha ottenuto lo stesso successo di ascolti di DayDreamer. La soap, infatti, è stata soppressa e cancellata dal palinsesto alla sua 14^ puntata.