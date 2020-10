Prosegue l'appuntamento con Un posto al sole e lunedì 19 ottobre comincerà la nuova settimana di programmazione su Rai 3. Le anticipazioni di queste puntate inedite, in onda fino a venerdì 23 ottobre, rivelano che ci saranno delle clamorose novità riguardanti Giulia, la quale compierà un vero e proprio 'passo falso' nei confronti del suo truffatore Marco Modica. Occhi puntati anche su Serena, che si troverà a vivere un momento sempre più difficile e complicato della sua vita.

Un posto al sole, anticipazioni 19-23 ottobre

Nel dettaglio, infatti, Serena, dopo aver scoperto di essere in dolce attesa, si ritroverà a vivere una situazione decisamente turbolenta con Leonardo, il padre del bambino che porta in grembo.

Gli scontri tra i due saranno all'ordine del giorno e ci saranno dei forti contrasti che non passeranno inosservati e che renderanno tutto più complicato per la Cirillo.

In tale situazione, però, sarà fondamentale il sostegno di Filippo: l'uomo tenderà una mano verso Serena e le sarà accanto in questo momento così delicato e al tempo stesso difficile della sua vita. Ma come reagirà Leonardo di fronte a questo improvviso riavvicinamento della coppia?

La rivincita di Giulia dopo la truffa amorosa

Intanto, Giulia incrocerà Michele all'uscita del palazzo e il giornalista le dirà che ha accolto il suo consiglio di fare una puntata della sua trasmissione sulle 'truffe sentimentali', che lei stessa aveva suggerito dopo la sua drammatica esperienza personale.

Manca, però, solo una testimonianza incisiva che possa far rendere conto della reale situazione: così Giulia deciderà di vincere le sue paure e senza remore va in radio a raccontare la sua storia. Mentre racconterà tutta la vicenda, la donna si renderà conto di aver fatto la cosa giusta perché si sentirà svuotata di tutti i sensi di colpa e lancerà dei messaggi importanti, affinché nessuno più possa cadere in questo tipo di trappole.

Giulia affronta Modica: anticipazioni Un posto al sole

Tutti gli ascoltatori faranno i complimenti a Giulia per il suo coraggio, ma la donna non si godrà tantissimo questo momento di felicità. Le anticipazioni di Un posto al sole dal 19 al 23 ottobre rivelano che, quando arriverà a casa, riceverà la telefonata da parte di Marco Modica, l'uomo che l'ha truffata e che, per questo, si è preso una denuncia.

Stizzito dalla risonanza mediatica che Giulia ha ottenuto dopo l'intervento in radio, l'uomo la ricopre di insulti e cerca in tutti i modi di mortificarla. La donna, però, non si lascerà sopraffare dalla situazione e per dimostrargli che non ha paura deciderà di presentarsi al magazzino dove lavora Modica per affrontarlo in un faccia a faccia diretto. In questo modo, però, Giulia compirà un passo falso.