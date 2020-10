Un posto al sole nei prossimi episodi darà spazio a diverse story-line di grande impatto emotivo. Le anticipazioni relative alle puntate in onda su Rai 3 dal 19 al 23 ottobre, rivelano che Alberto - preso dai problemi economici - tratterà nuovamente male Clara, la quale vivrà un momento di grande fragilità che la spingerà a rivolgersi ad un amico molto affezionato.

Nel frattempo, Serena sarà angosciata per il bambino che aspetta e nel frattempo si riavvicinerà sempre più a Filippo. Intanto, Giulia dopo aver testimoniato alla radio continuerà le sue ricerche e rischierà di mettersi nei guai. Infine, Bice escogiterà un folle piano per vendicarsi di suo marito Sergio.

Un posto al sole, trame 19-23 ottobre: Alberto tratta male Clara

Serena si appoggerà sempre più a Filippo e ciò contribuirà ad allentare le tensioni che si erano create tra loro. Inoltre, i sentimenti reciproci che non si erano mai del tutto spenti, torneranno a galla e saranno sempre più vicini. Tuttavia, come si evince dalle anticipazioni Un posto al sole in onda dal 19 al 23 ottobre, un evento imprevisto potrebbe rimettere nuovamente tutto in discussione rovinando la serenità ritrovata. Nel frattempo, Niko continuerà a far preoccupare i suoi cari essendo sempre più in crisi. mentre Giulia dovrà decidere se parlare o meno della sua storia nel programma radiofonico di Michele mettendosi in gioco in prima persona.

Poco dopo, Serena e Leonardo si ritroveranno a vivere ore di angoscia a causa della preoccupazione per il bambino che aspettano. Intanto, Alberto arrabbiato e preoccupato a causa dei problemi economici, tratterà nuovamente male Clara mentre Patrizio sembrerà interessarsi nuovamente a lei. Più tardi, Giulia deciderà di prendere parte al programma di Michele, in quanto, sarà determinata a fare in modo che ad altre donne non succeda ciò che è accaduto a lei.

Un posto al sole, spoiler fino al 23 ottobre: Leonardo disprezza Serena

Gli spoiler di Un posto al sole inerenti le puntate in onda dal 19 al 23 ottobre, annunciano che Serena cercherà conforto in Filippo e ciò genererà in Leonardo una grande rabbia che lo porterà a odiare e disprezzare la donna, la quale si ritroverà a dover arginare la sua rabbia.

Nel frattempo, Rossella studierà per affrontare un nuovo e difficile esame all'Università.

Intanto, Clara dopo il maltrattamento di Alberto, vivrà un momento di grandissima difficoltà e cercherà aiuto in un amico che le vuole molto bene. Più tardi, in seguito all'intervento in radio, Giulia continuerà a fare le sue ricerche per stanare Marco Modica e finirà per suscitare la rabbia di qualcuno.

Un posto al sole: Bice escogita un piano per vendicarsi di Sergio

Nei prossimi episodi di Un posto al sole [VIDEO] vedremo Giulia reagire in maniera molto impulsiva all'ultima iniziativa di Marco Modica e ciò porterà sicuramente a delle conseguenze che potrebbero essere anche gravi. Poco dopo, Roberto Ferri continuerà ad esercitare il suo fascino da latin lover su Lara con il suo gioco di seduzione e la Martinelli proverà a capire quanto l'uomo sia davvero coinvolto nella loro storia di sesso.

Intanto, Bice per cercare di vendicarsi di Sergio per il suo tradimento, escogiterà un astuto piano che coinvolgerà Michele a sua insaputa. Mariella, però, cercherà di fare cambiare idea all'amica circa i suoi bellicosi propositi.