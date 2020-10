L'appuntamento con la soap Una vita è confermato per la settimana che va dal 2 all'8 novembre 2020 con nuovi episodi che si preannunciano ricchissimi di colpi di scena. Occhi puntati sull'arrivo di Milagros che verrà festeggiato da tutta la sua famiglia, fatta eccezione per Antonito che sarà impegnato ad aiutare Servando alla pensione. Ursula, invece, progetterà un modo per sbarazzarsi di Marcia.

Una Vita, anticipazioni puntate 2-8 novembre 2020

Nel dettaglio, in paese si festeggerà per il recupero della vasta somma di denaro che era stata rubata da Alfredo; tuttavia proprio nel momento in cui si farà il brindisi, ecco che arriverà la perfida Genoveva.

Intanto Ursula dopo aver scoperto la verità su Marcia, progetterà un nuovo piano che prevede di sbarazzarsi definitivamente della domestica, così da permettere alla sua signora Genoveva di tornare di nuovo tra le braccia del suo amato Felipe.

Per Carmen, invece, sfumerà il sogno di celebrare il suo matrimonio con Ramon alla Laguna de las Aguas Claras: nonostante questo, però, il futuro sposo non perde tempo e deciderà di organizzare la cerimonia nella pensione del quartiere che, per l'occasione, verrà trasformata in una dimora elegante.

Ledesma assiste al bacio tra Cinta ed Emilio

Lolita, invece, preparerà la casa per i suoi suoceri ma nel momento in cui si troverà a cenare con loro, proverà una strana sensazione.

Ledesma, invece, assisterà a una scena a dir poco choc che la lascerà senza parole. La donna, infatti, beccherà Cinta ed Emilio mentre si daranno un bacio super appassionante.

E poi ancora le anticipazioni delle nuove puntate di Una Vita in onda dal 2 all'8 novembre su Canale 5, rivelano che Genoveva tornerà ancora una volta da Felipe sperando che l'avvocato possa riaccoglierla e darle una seconda possibilità.

Anche questa volta, però, la reazione di Felipe non sarà positiva e rifiuterà nuovamente la donna e, come se non bastasse, la avviserà anche del fatto che da questo momento in poi Marcia non sarà più una sua domestica. Un durissimo colpo per Genoveva, la quale si renderà conto che tra l'avvocato e Marcia c'è del tenero.

Marcia in pericolo di vita: le anticipazioni di Una Vita all'8 novembre

Dopo questo choc, Genoveva non ci penserà su due volte a dare il permesso ad Ursula di potersi sbarazzare definitivamente della domestica brasiliana, come meglio desidera. Una nuova terribile vendetta architettata da Genoveva e Ursula che potrebbe sconvolgere il paese.

Intanto Lolita assicurerà Carmen di essere felice di dover vivere con lei all'interno della medesima casa ma al tempo stesso rifiuterà l'aiuto della donna per le faccende domestiche: preferirà fare tutto da sola.