Le anticipazioni delle nuove puntate spagnole di Una Vita rivelano che per Genoveva e Felipe arriverà la resa dei conti finale. Dopo che la donna confesserà di aver ammazzato Marcia, finirà in carcere ma non sconterà a lungo la sua pena. Ben presto riuscirà a trovare il modo per tornare di nuovo in libertà mentre Felipe deciderà di andare via da Acacias ma non starà via a lungo e quando tornerà di nuovo in paese, ecco che Genoveva metterà a punto un nuovo piano diabolico per riavere di nuovo l'avvocato tra le sue braccia.

Una Vita, le anticipazioni spagnole: Felipe e Genoveva vogliono annullare il matrimonio

Nel dettaglio, quando Felipe ritornerà di nuovo ad Acacias, la prima persona che incontrerà sarà proprio l'astuta Genoveva: tra i due ci sarà un momento di grande gelo ma successivamente la donna chiederà un nuovo confronto con il suo ex uomo.

Felipe verrà invitato a casa da Genoveva e questa sarà l'occasione giusta per poter tornare a parlare di quello che c'è stato tra di loro e soprattutto per maturare una decisione fondamentale legata al loro matrimonio. E sarà in questo contesto che arriveranno alla formulazione di un nuovo accordo: entrambi dichiarano di volere al più presto l'annullamento del loro matrimonio e intraprendere così due strade separate.

Genoveva cambia strategia su Felipe

Una decisione che in parte sconvolge e che lascerà spazio a nuovi clamorosi colpi di scena. Gli spoiler delle puntate spagnole di Una vita, infatti, rivelano che Genoveva poco prima che l'avvocato tornasse di nuovo in paese, aveva fatto una promessa ben precisa.

La donna arrivò a dire che si sarebbe presa la sua vendetta nei confronti di Felipe, consapevole del fatto che nutrisse ancora dei sentimenti nei confronti dell'uomo.

Tuttavia, una volta che se lo ritroverà di nuovo in carne ed ossa ad Acacias deciderà di cambiare strategia.

Il piano di Genoveva è far sedurre Felipe: anticipazioni spagnole Una Vita

Genoveva, infatti, non vorrà assolutamente che Felipe resti da solo e per questo motivo chiederà aiuto a Natalia, affinché le possa dare una mano a sedurlo.

Il personaggio di Natalia è decisamente avvezzo a questo tipo di comportamento dato che causerà anche la rottura tra Lolita e Antonito.

Le anticipazioni delle puntate spagnole di Una Vita rivelano che la giovane Quesada finirà per diventare una nuova alleata di Genoveva e così accetterà il suo piano. Natalia fingerà di avere un incontro casuale con l'avvocato e tirerà fuori tutte le sue arme di seduzione. Cosa succederà a quel punto? Felipe si lascerà 'tentare' da Natalia e cadrà nella trappola di Genoveva oppure no? Lo scopriremo nel corso dei prossimi appuntamenti con la soap opera di Canale 5.