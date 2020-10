I colpi di scena nelle nuove puntate di Una vita non mancheranno e le anticipazioni spagnole rivelano che al centro dell'attenzione ci sarà ancora una volta la perfida Genoveva, la quale si macchierà di un omicidio che sconvolgerà la comunità di Acacias. Intanto Felipe, dopo aver passato un po' di tempo in compagnia con suo figlio Tano, che si trova a Parigi, tornerà di nuovo in paese ma poi maturerà la decisione di andare via per un po' di tempo: il suo, però, non sarà un addio definitivo ad Acacias.

Una vita, anticipazioni puntate spagnole: Genoveva uccide Marcia e finisce in prigione

Nel dettaglio, la situazione di Genoveva peggiorerà nel momento in cui la donna confesserà di essere stata lei a uccidere la povera Marcia.

Proprio in queste settimane, in Italia andranno in onda gli episodi in cui Genoveva verrà rifiutata da Felipe che le confesserà di essersi innamorato di un'altra donna. Trattasi proprio di Marcia.

A quanto pare, però, quando Genoveva verrà a scoprire tutta la verità non ci penserà due volte ad agire contro la povera donna, che già in passato era stata vittima di maltrattamenti. Marcia, quindi, verrà uccisa e Genoveva confesserà di essere stata lei a macchiarsi di questo efferato omicidio.

Genoveva verrà ingiustamente scarcerata: Felipe furioso

Subito dopo la confessione, Genoveva finirà in carcere per scontare la sua pena dietro le sbarre ma anche questa volta riuscirà a trovare un modo per 'farla franca'.

Le anticipazioni spagnole di Una vita, infatti, rivelano che la donna non avrà alcuna intenzione di passare il resto della sua esistenza in prigione e così riuscirà a trovare un valido alleato che le possa permettere di tornare di nuovo in libertà.

Si tratta di un sacerdote che, riuscendo a supportarla, farà in modo che Genoveva abbandoni il carcere prima di aver scontato la sua pena.

Una decisione che scatenerà non pochi malumori e dissidi nel quartier. Il primo a ribellarsi sarà proprio Felipe che, non accetterà tale provvedimento che non rende affatto giustizia alla memoria di Marcia.

Felipa lascia Acacias ma poi ritorna: anticipazioni spagnole Una Vita

Felipe finirà anche in carcere per una notte per aver dato vita da una sorta di rivolta contro la decisione finale del giudice.

E a quel punto i suoi amici, Liberto e Ramon, preoccupati per il comportamento dell'uomo gli consiglieranno di smetterla di portare avanti questa sua battaglia contro Genoveva.

Le anticipazioni spagnole di Una vita raccontano che a quel punto Felipe deciderà di abbassare l'ascia da guerra contro la donna e prenderà la decisione di abbandonare Acacias. Ma non sarà un addio definitivo, visto che a distanza di qualche tempo ritornerà di nuovo in paese e, la prima persona che incontrerà, sarà proprio Genoveva.