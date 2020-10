Secondo le anticipazioni di DayDreamer - Le ali del sogno, nelle puntate che andranno in onda il 24 e il 25 ottobre, la madre dei Divit tornerà in azienda e tratterà in malo modo Sanem e Leyla. Intanto, verrà fuori che Can non ha un buon rapporto con sua madre poiché la donna lo ha abbandonato da piccolo.

Ricordiamo che la soap opera turca va in onda ogni weekend su Canale 5 e racconta la storia d'amore tra Can, proprietario della Fikri Harika, e Sanem, sua nuova dipendente. Tra i due nasce subito una forte intesa che viene poi continuamente ostacolata da altri personaggi.

Anticipazioni DayDreamer, puntata del 24 ottobre: Sanem incontra la madre di Can

Tra Can e Sanem si è giunti finalmente ad una riappacificazione, ma la giovane è stata costretta a mentire nuovamente al suo fidanzato e ha venduto il suo profumo a Fabbri. Intanto, nella puntata che andrà in onda sabato 24 ottobre, la figlia di Mevkibe avrà un brutto incontro con una donna di cui non conosce l'identità che si presenterà nel suo quartiere. La figlia di Nihat, infatti, non sa che in realtà la donna è la madre di Can. La signora Divit apparirà subito interessata quando Muzzaffer dirà che una delle figlie di Mevkibe si chiama proprio Sanem. Durante la sua permanenza nel quartiere, Huma metterà per sbaglio il piede nella ciotola di un gatto e tratterà in malo modo l'animale.

Assistendo alla scena, la sorella di Leyla deciderà di intervenire e caccerà la signora dal quartiere. Intanto, Sanem otterrà un grande successo in azienda, poiché proporrà una nuova idea per la campagna di McKennon.

Spoiler DayDreamer, puntata del 25 ottobre: Huma tratta male Sanem e Leyla

Nella puntata che andrà in onda domenica 25 ottobre, si scopriranno i motivi per cui Can odia sua madre.

Il giovane, infatti, è stato abbandonato dalla donna quando era un bambino. Sanem farà di tutto per consolare il suo fidanzato, pur sentendosi in colpa per il segreto che gli tiene nascosto. Intanto, Huma farà il suo ingresso in azienda, nonostante ci sia dell'astio tra lei e suo figlio maggiore, poiché è ancora una socia della Fikri Harika.

Istigata dalle parole di Aylin, la donna non perderà occasione per umiliare Leyla e Sanem. Questo provocherà una forte reazione da parte di Can che le intimerà di non intromettersi nelle sue faccende private. Huma, però, sarà molto prevenuta nei confronti della fidanzata di suo figlio e farà amicizia con Ceyda. Intanto, Mevkibe e Nihat continueranno la loro guerra e non avranno intenzione di fare pace. L'uomo, infatti, continuerà a trascorrere le notti nel minimarket, pur di non rientrare nella sua abitazione. Ricordiamo, infatti, che Nihat è ancora deluso per le bugie che sua moglie gli ha raccontato sul fidanzamento di Sanem.