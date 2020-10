Le anticipazioni delle nuove puntate spagnole di Una vita rivelano alcune novità riguardanti il personaggio di Genoveva, la quale si macchierà dell'omicidio di Marcia. Tutto partirà dopo che la donna verrà definitivamente lasciata da Felipe che deciderà di chiudere la loro relazione per intraprenderne una nuova con la cameriera Marcia, di cui si è profondamente innamorato. E sarà proprio verso la giovane brasiliana che Genoveva scaglierà tutto il suo odio arrivando a compiere un gesto estremo.

Una vita nuove anticipazioni spagnole: Marcia viene assassinata

Nel dettaglio, infatti, le nuove puntate spagnole di Una vita raccontano che il quartiere di Acacias verrà letteralmente sconvolto dalla notizia della morte di Marcia, che lascerà un vuoto incolmabile nel cuore di Felipe.

Con il passare dei giorni verrà fatta chiarezza e luce sul questo omicidio e verrà fuori il nome del responsabile.

Trattasi proprio di Genoveva, la quale troverà il coraggio per confessare le sue colpe: la donna ammetterà di essere stata lei ad ammazzare la domestica Marcia e per tale motivo finirà in carcere. Ma Genoveva non avrà alcuna intenzione di restare molto tempo dietro le sbarre e subito troverà uno stratagemma per far sì che ritorni alla completa libertà.

Genoveva confessa l'omicidio di Marcia

Complice l'aiuto di un sacerdote che le darà una grande mano, Genoveva potrà lasciare il carcere prima del previsto e soprattutto senza scontare tutta la pena per la morte di Marcia. Le anticipazioni di Una vita raccontano che questo sarà un durissimo colpo per Felipe che protesterà contro la decisione del giudice.

L'avvocato non riuscirà a contenere il suo sdegno per questa decisione e si lascerà andare a dei comportamenti di protesta che gli costeranno caro. Felipe trascorrerà, addirittura, una notte in carcere e quando verrà liberato deciderà di lasciare per sempre Acacias e di mettere così la parola fine alla sua guerra contro Genoveva che sembra essere persa in partenza.

Il ritorno di Felipe e la trappola di Genoveva: anticipazioni spagnole Una vita

Ma i colpi di scena non finiscono qui, perché qualche tempo dopo assisteremo all'inaspettato ritorno di Felipe. L'avvocato riapparirà di nuovo ad Acacias e verrà invitato a casa proprio da Genoveva: ci sarà un confronto al termine del quale entrambi si diranno disposti ad ottenere l'annullamento definitivo del loro matrimonio.

Una scelta che in parte spiazzerà, dato che Genoveva non ha mai nascosto il suo sentimento nei confronti di Felipe anche dopo essere stata lasciata. E in effetti la donna metterà a punto un nuovo piano diabolico che prevederà di far cadere Felipe in una trappola della seduzione architettata con l'aiuto di Natalia.