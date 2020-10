Ritorna l'angolo dedicato alle prossime puntate della soap opera Una vita. Le anticipazioni rivelano che Marcia scomparirà dal paese quando Felipe dirà a tutti della loro relazione amorosa. Quando tutti gli abitanti di Acacias 38 attenderanno la festa di fidanzamento la Sampaio sparirà nel nulla. Dietro la scomparsa della domestica brasiliana ci saranno Genoveva e Ursula che si organizzeranno per allontanarla dall'avvocato Felipe.

Una vita, prossime puntate: Mauro San Emeterio cercherà di aiutare il suo amico Felipe a ritrovare Marcia

In queste prossime puntate Marcia verrà rapita da Cesar Andrade che l'aveva già ridotta in schiavitù, quando la domestica si trovava a vivere in Brasile.

Felipe sarà molto spaventato per la vita di Marcia, ma Genoveva e Ursula metteranno in giro alcune prove per far credere che la domestica sia andata via di sua spontanea volontà. Ma l'avvocato non si farà confondere da queste prove e deciderà di chiedere una mano a Mauro San Emeterio. Questo sarà un ritorno importante ad Acacias 38 da parte dell'ispettore, visto che si metterà ancora una volta contro la perfida dark lady Ursula.

Una vita anticipazioni, Marcia scompare: la lettera di Tano aiuta le indagini di Mauro e Felipe

Nei prossimi episodi di Una vita Marcia verrà rapita e Mauro non crederà affatto che la donna abbia lasciato il paese di sua spontanea volontà. Felipe e l'ispettore crederanno subito che dietro ci possa essere lo zampino di Genoveva e Ursula, ma Casilda confonderà i sospetti e dirà a Felipe e a Mauro che la giovane domestica si è recata alla stazione per partire.

Ma Tano deciderà di smontare questa tesi della Casilda, dicendo a Felipe che Marcia gli aveva inviato una lettera con dei biglietti per partecipare alla loro festa di fidanzamento. Dunque, Grazie al figlio di Celia, Mauro e Felipe capiranno subito che Marcia non aveva nessuna intenzione di lasciare Acacias 38, e che non vedeva l'ora di festeggiare questo fidanzamento con il suo amato Felipe.

Una Vita, Felipe cercherà Marcia e l'ispettore riuscirà anche a trovare una valida pista

Grazie a Tano, l'ispettore Mauro riprenderà le sue indagini per cercare la Sampaio. Gli spoiler rivelano che l’ispettore riuscirà a trovare una buona pista mantenendo private le sue ricerche. Nello specifico, Mauro dirà a tutti gli abitanti del posto che Marcia è partita di sua spontanea volontà.

L'avvocato Felipe trascorrerà giornate molto complicate, ma non perderà mai la speranza. Per scoprire le prossime anticipazioni della soap opera spagnola Una vita bisognerà attendere le prossime puntate che verranno trasmesse direttamente in Spagna.