Sabato 24 ottobre su Rai 1 a partire dalle 20:30 è stata trasmessa la sesta puntata di Ballando con le Stelle. Dopo l'esibizione di Elisa Isoardi e Raimondo Todaro, Guillermo Mariotto - per complimentarsi con la coppia - ha pronunciato una frase fuori luogo. Secondo alcuni utenti di Twitter, le parole del giurato sarebbero paragonabili a quelle dette da Mario Balotelli a Dayane Mello lo scorso venerdì al Grande Fratello.

Elisa danza con la caviglia fasciata

Questa settimana Elisa Isoardi ha informato i fan di essersi rivolta ad un medico perché non riusciva ad appoggiare il piede per terra. La diagnosi non è stata affatto positiva: fasciatura dello zinco, stampelle e riposo.

Al momento la concorrente del dance show era sul punto di abbandonare il programma, ma su consiglio del suo maestro di danza ha deciso di non mollare.

In occasione della sesta puntata di Ballando con le Stelle, Raimondo Todaro ha cercato così di studiare una coreografia adatta alla sua allieva: i due hanno portato in pista un moderno ricco di pathos che ha convinto la giuria e il pubblico da casa. Al momento dei giudizi Guillermo Mariotto ha sottolineato le difficoltà incontrate dal duo: "Vi è capitato di tutto, adesso un piede rotto". Dopo avere alluso ad una congiura contro di loro, il 54enne venezuelano ha messo in imbarazzo la concorrente: "Quei movimenti sul letto, che poi te sei un'esperta a farli diciamolo.

Veramente le vengono da Dio".

Il giudice ha tradotto il suo commento con un 10 alla coppia, ma gli utenti di Twitter non hanno affatto apprezzato la frase fuori luogo. Alcuni telespettatori hanno paragonato le parole di Guillermo Mariotto alla frase infelice pronunciata da Mario Balotelli a Dayane Mello.

Mariotto alla Isoardi: "Te sei esperta a fare i movimenti sul letto.

E LA CARLUCCI MUTA.

E dopo il caso di Balotelli al #GFvip stasera anche in Rai si gioca con le battute sessiste #BallandoConLeStelle — Sid Apple (@AppleQuiSid) October 24, 2020

Un altro telespettatore ha chiesto che Selvaggia Lucarelli si esprimesse con gli stessi toni con cui ha criticato Mario Balotelli.

Altri invece, hanno parlato di frasi sessiste.

Isoardi-Todaro: la coppia messa in difficoltà dagli infortuni

La coppia formata da Elisa Isoardi e Raimondo Todaro non risulta essere particolarmente fortunata. Dopo la prima puntata di Ballando con le Stelle il maestro di danza siciliano è finito in ospedale per un'appendicite. Intervento che ha portato Elisa a danzare da sola, durante la seconda puntata del dance show. Una volta uscito dall'ospedale Raimondo sarebbe dovuto restare a riposo per un mese, ma per non compromettere il percorso della sua allieva è tornato in gara.

Adesso invece a finire Ko è stata l'ex conduttrice de La prova del cuoco: Elisa Isoardi ha infatti una tendinopatia. Il percorso della coppia a Ballando con le Stelle rischia di essere dunque compromesso dai numerosi infortuni.

Nonostante le difficoltà incontrate il duo Isoardi-Todaro coppia continua a riscuotere molto successo sia dalla giuria che dal pubblico di casa. La stessa Milly Carlucci ha descritto la coppia come particolarmente caparbia e in grado di non fermarsi davanti a nulla.