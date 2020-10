Nelle nuove puntate di Beautiful in onda prossimamente su Canale 5, Thomas e Hope avranno un confronto importante. La giovane Logan non perdonerà mai il marito per averle tenuto nascosto che Beth è viva. Anche Brooke sarà furiosa con Forrester e, durante un litigio con lui, lo farà cadere inavvertitamente nel vuoto.

Pertanto Thomas verrà portato in ospedale d'urgenza. Il dottor Jordan Armstrong (Vincent Irazarry), new entry nella soap opera, si occuperà di lui e informerà la famiglia Forrester delle sue gravi condizioni di salute. Thomas è in coma e lotta tra la vita e la morte.

Beautiful, trame nuove puntate

Nei prossimi episodi, Thomas vorrà avere un chiarimento con Hope e così si precipiterà alla casa sulla scogliera. Allertata dalla figlia, Brooke temerà per il peggio e andrà in suo soccorso. Quando il giovane Forrester le raggiungerà, ci sarà una discussione dai toni forti che finirà nel peggiore dei modi. Brooke, senza rendersene conto, strattonerà Thomas che cadrà nel vuoto. Hope e la figlia si renderanno conto della gravità della situazione e allerteranno il 911.

Il giovane Forrester, privo di sensi, verrà ricoverato in rianimazione. Malgrado sia ancora furiosa con lui per il male che le ha fatto, Hope sarà in pensiero per Thomas. L'atteggiamento premuroso di Hope non piacerà a Liam, il quale non capirà come possa provare ancora buoni sentimenti nei confronti dell'uomo che le ha rovinato la vita.

I sospetti su Brooke e la disperazione di Shauna

Nel frattempo, Shauna Fulton si rivolgerà all'amica Quinn pregandola di aiutare Flo a uscire di prigione. Nonostante Fuller provi a convincere Ridge a ritirare la denuncia, non ci sarà nulla da fare. Forrester non avrà tempo di badare alle richieste di Shauna, visto che suo figlio sta lottando tra la vita e la morte in ospedale.

Stando alle anticipazioni americane di Beautiful, presto arriverà il detective Sanchez, pronto a indagare sullo strano incidente di Thomas. A dare la propria versione dei fatti sarà Brooke, che affermerà di aver visto Thomas cadere dalla scogliera durante un litigio con Hope. Logan dirà poi di aver chiamato immediatamente i soccorsi una volta visto il giovane Forrester a terra.

Il suo racconto però, non convincerà il detective.

Brooke, dal canto suo, temerà che Thomas possa addossarle la colpa della caduta una volta uscito dal coma. Non sarà un periodo facile per Logan, dato che anche Ridge inizierà a dubitare della sua completa estraneità dei fatti. Come raccontano le anticipazioni americane di Beautiful, a dare una svolta alla trama sarà proprio Thomas che, una volta ripresi i sensi, penserà a come sfruttare a suo vantaggio la situazione.