Beautiful torna con un nuovo episodio nel pomeriggio di martedì 20 ottobre. La trama riprenderà dal momento in cui Flo finirà in manette sotto gli occhi di Hope, delle Logan, di Ridge e Shauna. A nulla saranno valsi i tentativi della giovane di chiedere perdono a Hope, la quale ora vorrà mettersi il passato alle spalle e vivere un nuovo capitolo della propria vita accanto a Liam e Beth. Per tale motivo, non vorrà rimanere sposata un minuto di più con Thomas, decidendo di avviare le pratiche per ottenere l'annullamento del matrimonio con Forrester jr.

Beautiful, spoiler: dopo l'arresto di Flo, Hope vuole chiudere con Thomas

L'arresto di Flo sarà la naturale conseguenza delle sue azioni. La giovane Fulton, complice di Reese nell'adozione della piccola Beth, dovrà pagare il conto con la giustizia, visto che né Hope né tantomeno le sorelle Logan, si saranno mostrate disposte a perdonarla. La ragazza verrà ammanettata e portata in carcere mentre Hope potrà, da ora in poi, guardare al futuro con maggiore serenità. La figlia di Brooke, per mettersi il passato alle spalle, dovrà prima sistemare le cose con Thomas. Per tale motivo, chiederà a Justin di preparare i documenti necessari per ottenere l'annullamento del matrimonio.

Hope chiede l'annullamento delle nozze con Thomas nella prossima puntata di Beautiful

Liam e Hope parleranno con Justin non solo dell'annullamento delle nozze, ma anche delle questioni legali legate a Beth. Sarà subito chiaro ai fan di Beautiful che Steffy non sarà di ostacolo, visto che non richiederà la custodia della bambina.

Intanto Ridge sarà sempre più in ansia per il fatto di non riuscire a mettersi in contatto con Thomas. Lo stilista e Brooke si ritroveranno a dover rassicurar il piccolo Douglas, convinto che il padre si sia allontanato perché arrabbiato con lui.

Puntata 20 ottobre: Thomas si nasconde ancora a casa di Vinny

Dando uno sguardo alle anticipazioni del 20 ottobre, Thomas sarà ancora nascosto a casa dell'amico Vinny e non avrà nessuna intenzione di rispondere alle chiamate del padre. Il ragazzo continuerà a manifestare tutto il suo squilibrio mentale e ce l'avrà con tutti, soprattutto con Douglas. Intanto si verrà a sapere che il detective Sanchez avrà riaperto le indagini sulla morte di Emma Barber, dopo aver ascoltato le testimonianze di Flo, Xander e Zoe. Dalla nuova trama di Beautiful si scoprirà che il poliziotto vorrà parlare anche con Thomas per far luce sulla vicenda. Forrester jr sarà ignaro di ciò che sta accadendo e soprattutto della decisione di Hope di voler chiedere l'annullamento del loro matrimonio.

Per scoprire come reagirà Forrester jr non resta che attendere le prossime anticipazioni di Beautiful.