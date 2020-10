Appuntamento con le anticipazioni giornaliere di Beautiful, riguardanti in particolare ciò che accdrà nella puntata in onda sabato 24 ottobre su Canale 5. Le trame riprenderanno dal momento in cui il piccolo Douglas uscirà di casa per andare allo zoo con Amelia. Thomas approfitterà della buona fede della baysitter e la convincerà a portargli il figlio a casa di Vinny. Qui il piccolo Douglas sarà vittima della follia del padre, il quale vorrà vendicarsi del suo stesso figlio, reo di aver mandato all'aria i suoi piani con Hope.

Beautiful spoiler 24 ottobre: Thomas vuole vendicarsi di Douglas

Dando uno sguardo alla trama di Beautiful del 24 ottobre, si scoprirà che Hope informerà Ridge e Brooke della sua decisone di chiedere l'annullamento del matrimonio con Thomas.

I coniugi Forrester, appresa la notizia, non potranno fare a meno di essere preoccupati per la reazione che potrebbe avere il giovane. Intanto proprio Thomas, a casa di Vinny, sarà sempre più in paranoia dopo aver ricevuto la telefonata della giovane Logan e comincerà ad inveire contro il piccolo Douglas, reo, a suo dire, di aver mandato all'aria i suoi piani. Forrester jr sembrerà addirittura volersi vendicare del suo stesso figlio, lasciando anche i fan di Beautiful in apprensione per le sorti del bambino.

Thomas convince Amelia a portargli Douglas

Nel corso del nuovo episodio, Thomas riuscirà a scoprire che Douglas, proprio quel giorno, verrà affidato alle cure di Amelia, la babysitter che i fan di Beautiful conoscono per essere anche la bambinaia di Kelly.

La giovane riceverà una telefonata proprio da Thomas, il quale le chiederà di voler vedere il bambino. La ragazza non ci vedrà nulla di male e acconsentirà di portare Douglas presso l'indirizzo che Thomas le farà avere. Thomas, dunque, comincerà a riordinare un po' l'appartamento di Vinny, pronto ad accogliere il bambino, considerato come il 'moccioso traditore'.

Beautiful, trama 24 ottobre: Thomas terrorizza Douglas

In questo frangente, si intuirà sin da subito come il bambino sia in pericolo. Sempre più preda del suo delirio, non appena rimarrà solo con Douglas, il giovane stilista non esiterà ad inveirgli contro, accusandolo di essere l'unico responsabile della sua infelicità, visto che per colpa sua, Hope se ne è andata.

Un drammatico incontro che vedrà il bambino terrorizzato dal suo stesso genitore, sempre più fuori controllo. Come andrà a finire? Per scoprirlo, non resta che seguire le prossime anticipazioni di Beautiful. Si ricorda inoltre che, su Mediaset Play, è possibile rivedere le puntate già trasmesse su Canale 5 nei giorni precedenti.