Secondo le anticipazioni turche di DayDreamer - Le ali del sogno, oltre alle sorelle Aydin e ai fratelli Divit ci sarebbero altri personaggi che dovranno affrontare problemi di cuore. Nelle prossime puntate, infatti, vedremo un avvicinamento tra Muzaffer (anche chiamato 'Zeberget' da Sanem) e Guliz, al punto che il giovane le chiederà di sposarlo. Anche Deren si prenderà una nuova cotta: dopo la delusione causata da Can Divit, la donna volterà pagina invaghendosi di Yigit.

Ricordiamo che la soap opera turca va in onda durante il weekend su Canale 5 ed è incentrata sull'amore tra Can e Sanem, che provengono da due mondi differenti e che sono costretti a lavorare insieme.

DayDreamer, anticipazioni turche: Deren ci proverà con Yigit

Nelle prossime puntate, assisteremo all'ingresso in scena di un nuovo personaggio, nonché fratello di Polen: Yigit. L'uomo dimostrerà fin da subito un interesse per Sanem e arriverà anche a scriverle una lettera segreta. Quando la donna troverà il biglietto, però, l'uomo sarà costretto a negare e fingerà che in realtà è indirizzato a Deren. Da quel momento in poi, Can e Sanem faranno di tutto per lasciare soli la loro collega e il fratello di Polen. A quel punto, Deren si convincerà di avere qualche speranza con l'editore e farà di tutto per conquistarlo. La donna, infatti, si presenterà molto spesso nel suo ufficio e tenterà più volte di avere un approccio con lui.

Yigit, però, non sarà felice di tutte queste attenzioni poiché il suo interesse è rivolto solo a Sanem. Deren si renderà conto molto presto di aver fatto un buco nell'acqua e deciderà di mollare la presa. La donna si sentirà ancora una volta delusa in ambito sentimentale e penserà di essersi messa nuovamente in ridicolo per qualcuno.

Spoiler DayDreamer, prossime puntate: Muzaffer chiederà a Guliz di sposarlo

Secondo le anticipazioni turche, nelle prossime puntate vedremo che Muzaffer proverà un interesse molto forte nei confronti di Guliz. L'uomo, infatti, la incontrerà più volte a causa della sua amicizia con le sorelle Aydin e con CeyCey.

Tanto che è preso dalla sua nuova amica, 'Zeberget' arriverà al punto di presentarsi alla Fikri Harika vestito elegante e con un mazzo di fiori, incontrerà Guliz e si inginocchierà a lei. A quel punto, l'uomo le farà la proposta di matrimonio, affermando che la vita va vissuta a pieno, cogliendo ogni attimo fin quando è possibile. La situazione prenderà una piega divertente nel momento in cui Muzaffer non aspetterà la risposta della donna che ama, ma correrà via dall'azienda. Guliz, a quel punto, si confiderà con Deren e le dirà di essere molto colpita dal gesto e dalle parole del giovane.