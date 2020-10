Domenica 11 ottobre su canale 5 a partire dalle 14 circa nuovo appuntamento con Beautiful, dove la trama riprenderà dal momento in cui Liam e Hope avranno fatto ritorno a casa insieme alla loro piccola Beth. Proprio dell'intera vicenda si ritroveranno a parlare Ridge e Brooke i quali, pur felici per il ricongiungimento di Beth con i suoi genitori naturali, mostreranno tutta la preoccupazione sia per Steffy che per Thomas. In particolare Brooke non riuscirà a nascondere la rabbia verso il figliastro, reo di aver tenuto nascosta la verità sullo scambio di culle per mesi.

Beautiful, spoiler 11 ottobre: Liam e Hope tornano a casa con Beth

Nelle scorse puntate di Beautiful Steffy si sarà vista costretta a dover lasciare Phoebe/Beth. Per lei sarà stato un momento straziante, che l'avrà vista crollare tra le braccia di Ridge. Nonostante le rassicurazioni di Hope sul fatto che lei farà sempre parte della vita di Beth, per Steffy sarà stato difficile separarsi dalla creatura che per mesi ha considerato sua figlia. Liam e Hope quindi, potranno finalmente tornare a casa con la loro bambina e gioire per la seconda opportunità che la vita ha dato loro. Mentre i due cominceranno a familiarizzare con la nuova situazione, Ridge e Brooke si ritroveranno a parlare dell'intera vicenda.

Beautiful, anticipazioni: Ridge e Brooke discutono sulla vicenda di Beth

Dando uno sguardo a ciò che accadrà nella puntata dell'11 ottobre Brooke apprezzerà il gesto di Steffy che con forza e coraggio, avrà lasciato che Hope e Liam portassero via con loro Beth. Ridge invece, sarà molto preoccupato per la figlia e penserà di aver sbagliato ad andarsene e lasciarla sola in un momento così difficile.

Brooke cercherà di rincuorare il marito e si mostrerà realmente dispiaciuta per quanto starà passando Steffy. Di contro però, non potrà fare a meno di mostrare la sua felicità per il ''miracolo'' accaduto con Beth, tornata tra le braccia di Hope.

Beautiful, puntata 11 ottobre: Brooke in collera con Thomas

Successivamente il discorso tra Ridge e Brooke si sposterà su Thomas. Logan chiederà al marito se abbia sue notizie, ma Ridge le dirà che il giovane non ha mai risposto alle sue chiamate. Brooke non riuscirà a nascondere la sua collera nei confronti di Thomas, mentre Ridge sembrerà ancora una volta dargli il beneficio del dubbio. Forrester cercherà ancora di contattarlo e gli lascerà un messaggio sulla segreteria telefonica, invitandolo ad incontrarlo per parlare della situazione in cui si è cacciato. Anche Thomas dovrà essere messo di fronte alle sue responsabilità. Ridge e Brooke, si troveranno d'accordo sul fatto che d'ora in avanti, si occuperanno del piccolo Douglas che al momento sembra essere rimasto senza un padre.