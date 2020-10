Faruk Turgut, il produttore della Serie TV Daydreamer - Le ali del sogno ha rilasciato un'intervista per GossipeTv, dove ha parlato di Can Yaman e Demet Ozmedir, gli attori che interpretano Can e Sanem. "Ho deciso che Can era la persona giusta ed ho fatto tanto sforzo per riuscire ad averlo - ha dichiarato - Sia Can che Demet sono attori molto costosi".

Il primo incontro tra Turgut e Yaman

Il produttore ha spiegato di aver incontrato prima l'attrice Demet Ozmedir, la quale aveva lavorato per lui nel film Çilek kokosu, No:309. Nel momento in cui ha cominciato a sviluppare DayDreamer, Faruk Turgut era alla ricerca di un protagonista che andasse bene con Demet e quando ha visto Can ha subito intuito che lui era l'attore ideale per interpretare quel tipo di personaggio.

"Abbiamo curato molto il suo stile", ha svelato il produttore, aggiungendo che nella è dovuto al caso: i capelli, la barba, il modo di esprimersi sono stati tutti studiati. E ad oggi, Faruk Turgut si è dichiarato felice di aver effettuato questa scelta, poiché in quel periodo, Demet Ozmedir era in una fase di crescita professionale e necessitava di un attore in gamba accanto a sé. Secondo il produttore, anche l'attrice è brava ed ha una "grande energia", ma per il momento è impossibilitato a progettare un nuovo incarico per lei, in quanto è impegnata in altri lavori. "Voglio bene a Demet", ha sottolineato.

Le affermazioni di Can Yaman che hanno creato scalpore in Turchia

Agli esordi della sua carriera con Demet Ozmedir, Can Yaman, durante un'intervista ha commentato i rapporti tra uomini e donne, proferendo delle parole che sono state fraintese dalla stampa locale.

"Abbiamo avuto un periodo non facile", ha asserito in merito Faruk Turgut, spiegando che Can ha sofferto parecchio dopo quella questione, cominciando a chiudersi in se stesso e a vivere di routine. Ma a quanto pare, questo l'ha cambiato in positivo, rendendolo più attento e ponderato, specialmente nel rilasciare interviste.

"Ha imparato dai suoi errori", ha chiosato il produttore, sottolineando che tra lui e Can Yaman c'è un rapporto di affetto e rispetto reciproci. Turgut lo supporta nel suo lavoro, cercando di farlo recitare con registi bravi e conosciuti, anche perché sostiene che in Turchia sia davvero difficile fare carriera come attore e il successo qui è strettamente legato a diversi fattori, come i lavori precedenti, il pubblico, le televisioni.

"Can è un attore che potrebbe lavorare in un panorama internazionale", ha dichiarato Faruk Turgut, il quale pensa che Can sarebbe un'interprete adatto ad un film d'epoca, ambientato tipo nel 1400-1500. Attualmente il cinema turco si è fermato a causa del coronavirus e il produttore sostiene potrebbe volerci un annetto prima che riprenda.