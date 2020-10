Beautiful torna su Canale 5 nel pomeriggio di lunedì 12 ottobre con un nuovo ed avvincente episodio. La piccola Beth sarà tornata a casa con Liam e Hope e ciò sarà motivo di grande gioia per tutta la famiglia. Il piccolo Douglas verrà a sapere che proprio grazie alle sue rivelazioni, Hope è riuscita a ritrovare la sua bambina e sia Brooke che Ridge cercheranno di stare il più possibile vicino al nipote, ora che Thomas sembra essere sparito nel nulla. Anche Hope non esiterà a ringraziare Douglas e a chiedere scusa per non aver creduto subito alle sue parole.

Beautiful, spoiler 12 ottobre: Douglas apprende che Hope ha ritrovato Beth

Le vicende di Beautiful continuano a tenere con il fiato sospeso i telespettatori. Il grande segreto su Beth sarà venuto a galla e ora, per tutti i protagonisti, comincerà una nuova vita. Liam e Hope si ritroveranno per la prima volta a casa insieme alla loro piccola Beth e ripercorreranno i momenti felici dal momento in cui la giovane Logan scoprì di essere incinta. Nel frattempo a casa di Ridge e Brooke il piccolo Douglas verrà a sapere che grazie a lui, la verità sarà venuta a galla e i due coniugi Forrester non potranno far altro che complimentarsi con lui per il coraggio dimostrato.

Beautiful, puntata 12 ottobre: la gratitudine di tutti verso Douglas

Mentre Thomas sembrerà essere svanito nel nulla, saranno Ridge e Brooke ad occuparsi del nipotino. Il bambino chiederà ai nonni se Thomas sia arrabbiato con lui per aver svelato la verità su Phoebe/Beth ma Ridge e Brooke lo rassicureranno, dicendogli che ha fatto la cosa giusta.

Dando uno sguardo alle anticipazioni della puntata del 12 ottobre, Douglas racconterà anche dell'aggressività del padre e di come lo abbia trattato male per impedirgli di rivelare la verità su Beth. Ridge e Brooke rimarranno turbati da questa rivelazione e per consolare in qualche modo il bambino, lo accompagneranno alla chalet per dimostrargli come, grazie a lui, Liam e Hope avranno ritrovato la felicità con Beth.

Beautiful, anticipazioni: Hope chiede scusa a Douglas

Nel vedere il piccolo Douglas, Hope non potrà fare a meno di ringraziarlo e si scuserà per non aver creduto subito alle sue parole.

La giovane Logan prometterà inoltre a Douglas che non lascerà mai solo e che lo proteggerà sempre. Nel frattempo Ridge, non sarà ancora riuscito a mettersi in contatto con Thomas. Dando uno sguardo alle prossime puntate di Beautiful, si scoprirà che Thomas si sarà rifugiato a casa dell'amico Vinny, dove manifesterà tutto il suo delirio, deciso a riconquistare Hope, incurante del pasticcio in cui si è cacciato.

Per ulteriori dettagli su tutta questa incredibile vicenda, si rimanda alla visione della puntata di Beautiful, in onda lunedì 12 ottobre su canale 5 nel consueto orario delle 14:10. Si ricorda inoltre che, sul sito Mediaset Play, è possibile riveder gli episodi già trasmessi nei giorni precedenti.