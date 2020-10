Nuovo spazio dedicato alle notizie su Beautiful, la soap opera americana che appassiona milioni di telespettatori in Italia. Gli spoiler della nuova puntata in programma il 2 ottobre su Canale 5 si soffermano su Thomas Forrester (Matthew Atkinson), l'antagonista per eccellenza delle vicende ambientate a Los Angeles. Nel dettaglio, l'uomo sarà costretto a fuggire a bordo di un elicottero dopo aver avuto uno scontro fisico con Liam Spencer sul tetto della casa di moda.

Beautiful, puntata 2 ottobre: Liam svela a Hope il segreto di Beth

Le anticipazioni di Beautiful, sulla puntata trasmessa venerdì 2 ottobre sui teleschermi italiani, raccontano che i telespettatori assisteranno alla resa dei conti tra Liam (Scott Clifton) e Thomas.

In particolare, il figlio di Bill apprenderà che Phoebe è in realtà Beth e che Flo (Katrina Bowden) non è mai diventata madre. In seguito capirà che Forrester era complice del crimine commesso dal dottor Reese e Fulton.

Appresa la verità, Spencer si precipiterà a liberare Hope dalle mani del pericoloso marito. Nel frattempo Thomas deciderà di darsi alla fuga con la moglie a bordo di un elicottero, che li sta attendendo sul tetto della casa di moda per portarli lontano da Los Angeles.

Fortunatamente Liam giungerà in tempo per rinchiudere Hope nello studio e per poter rivelarle il segreto di Beth. Alla fine l'uomo supplicherà l'ex moglie di seguirlo da Steffy, ma Thomas farà irruzione nella stanza.

Thomas fugge dopo un parapiglia con Spencer

Nel corso della puntata del 2 ottobre della soap opera americana, Thomas e Liam verranno alle mani, tanto da costringere Hope a separarli per evitare il peggio. Forrester approfitterà di questo parapiglia per prendere in braccio la moglie e trascinarla sul tetto della casa di moda dove li attende l'elicottero con il motore acceso per portarli lontano da Los Angeles.

Hope, invece, dimostrerà di non fidarsi più del marito, tanto che quest'ultimo la lascerà in terra per fuggire precipitosamente dalle bugie raccontate fino a questo momento.

Dall'altro canto, Logan e Spencer si abbracceranno, entusiasti di essere nuovamente una famiglia.

Nel frattempo il rapporto tra Wyatt e Flo apparirà compresso, dopo la rivelazione sconvolgente sullo scambio delle culle.

Il figlio di Quinn (Rena Sofer), infatti, non riuscirà a far finta di niente dopo aver saputo che la sua attuale fidanzata ha aiutato il dottor Reese a nascondere la verità a Liam e Hope (Annika Noelle). Cosa deciderà di fare l'uomo?

In attesa di sapere come andrà a finire, si ricorda che Beautiful va in onda tutti i giorni alle 13:45 su Canale 5.