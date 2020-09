Can Yaman è l'attore del momento in Italia, essendo il protagonista della soap opera turca DayDreamer che va in onda attualmente su Canale 5. L'attore è già stato ospite in passato della tv italiana, in particolare di Maria de Filippi e Barbara D'Urso, e sembra che questo avvenimento stia per ripetersi. L'attore è atterrato da poche ore a Roma, dove ha ricevuto una calorosa accoglienza dai fan (sempre nel rispetto delle norme anti-Covid).

Can Yaman ospite di un programma della tv italiana

Nei giorni scorsi si è parlato molto di un probabile ritorno di Can Yaman in Italia, nonostante l'attore non avesse fatto trasparire nulla.

I fan, quindi, fin da subito si sono attivati per cercare di capire in quale programma sarebbe stato ospite l'attore più discusso degli ultimi tempi. Can ha infatti raggiunto l'apice del successo in Italia grazie alla soap opera turca attualmente trasmessa DayDreamer - Le ali del sogno, dove interpreta il ruolo dell'affascinante e misterioso Can Divit. L'amore dei telespettatori verso questa fiction è stato evidente in più occasioni, in particolare quando la soap ha rischiato di essere cancellata dalla programmazione: evento che ha provocato molto dispiacere tra i fan. Intanto, Can Yaman è arrivato a Roma e sarà un probabile ospite di C'è posta per te, programma condotto da Maria de Filippi. Inoltre, sembra che il giovane attore abbia altri impegni a Milano e sarà, quindi, un possibile ospite di Verissimo (condotto da Silvia Toffanin) e Live - Non è la D'Urso.

I fan di Can Yaman dispiaciuti per la cancellazione di Bay Yanlis

Durante la trasmissione in Italia di DayDreamer, in Turchia è stata mandata in onda per la prima volta una nuova soap opera dal titolo 'Bay Yanlis', che tradotto vuol dire 'Signor Sbagliato'. I fan delle fiction turche, ed in particolare di Can, si sono appassionati alle vicende relative alla nuova soap.

Pertanto, la serie turca non ha raggiunto gli ascolti che i produttori si aspettavano e hanno deciso di non procedere con una nuova stagione. Questo ha provocato 'la rivolta' sul web dei telespettatori, i quali, servendosi dell'hashtag #SaveBayYanlis, hanno manifestato il loro dissenso nei confronti della decisione presa dai produttori.

Inoltre, la fiction vede come protagonisti Can Yaman e Ozge Gurel, attrice già conosciuta in Italia per aver interpretato un ruolo in Cherry Season e Bitter Sweet. Avendo ricevuto un calo di ascolti, quindi, Fox Turchia e Gold Film hanno deciso di interrompere la serie, trasmettendo l'ultima puntata il 2 ottobre. La soap opera dovrebbe arrivare in Italia prossimamente, appunto, con il titolo 'Signor Sbagliato'.