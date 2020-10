Can Yaman ha rilasciato una lunga intervista a Verissimo che verrà trasmessa probabilmente sabato 10 ottobre su Canale 5 a partire dalle ore 15:35. L'attore turco ha fatto chiarezza sul rapporto che ha con la collega Demet Ozdemir e ha ammesso che, per il momento, non ha alcuna intenzione di mettere su famiglia. In merito alla carriera professionale pare che ci sia un progetto con il regista Ferzan Özpetek.

Can è single

Intervistato per la prima volta da Silvia Toffanin, Can Yaman ha parlato di diversi argomenti. Per quanto riguarda la sua vita privata, il 30enne ha dichiarato di essere single tuttavia ha ammesso di essere alla ricerca di una donna che lo sappia conquistare anima e corpo.

Per diversi mesi si sono diffusi dei rumors riguardo a un presunto flirt tra Yaman e la collega Demet Ozdemir. L'attore turco oltre a smentire categoricamente i pettegolezzi di gossip sul suo conto ha affermato: "Io e Demet siamo solo amici". Yaman ha confidato di avere ricevuto un grande aiuto sul set di DayDreamer dalla collega, ma i due non sarebbero mai andati oltre il rapporto professionale. Inoltre, il 30enne ha ammesso che in futuro gli piacerebbe ancora lavorare al fianco di Demet.

Can Yaman ha confidato a Silvia Toffanin di non avere dei particolari progetti per il futuro: l'attore preferisce vivere la vita giorno per giorno: "Vivo, agisco", ha aggiunto. Il giovane ha sostenuto che il bello di fare l'attore è proprio quello di non sapere cosa riservi il futuro: "Mi piace molto lasciarmi sorprendere dagli eventi".

A tal proposito Can ha specificato che qualche anno fa non avrebbe mai pensato di essere ospitato negli studi Mediaset per un'intervista.

L'incontro con Ferzan Özpetek

Dal punto di vista professionale Can Yaman ha parlato con entusiasmo dell'incontro con il regista Ferzan Özpetek: "Ci siamo visti a Roma ed è stato molto simpatico".

L'attore ha ammesso che in passato aveva più volte sentito telefonicamente il regista turco, ma non aveva mai avuto il piacere di incontrarlo dal vivo.

Can ha confidato che in futuro sogna di avviare un progetto di lavoro con Ferzan. A detta del 30enne, l'intenzione e la volontà di collaborare insieme c'è ma al momento è presto per fare programmi.

Lo stesso Özpetek di recente ha dichiarato di avere in serbo un progetto lavorativo con Can Yaman che potrebbe concretizzarsi il prossimo anno.

L'attore turco ha conquistato il successo grazie a due serie televisive: Bitter Sweet e Daydreamer in onda tutti ogni sabato e domenica pomeriggio su Canale 5. Per ascoltare l'intervista integrale di Can Yaman a Verissimo bisognerà attendere sabato 10 ottobre.