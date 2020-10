Dopo l'arrivo di Can Yaman in Italia è giunto il momento anche per l'attrice Demet Ozdemir, che veste i panni della bellissima Sanem nella soap opera DayDreamer di approdare nel nostro Paese. I due attori, ormai diventati dei volti amatissimi dal pubblico televisivo italiano, continuano a tenere compagnia a milioni di spettatori che ogni fine settimane seguono con grande interesse le avventure di Can e Sanem nella celebre soap opera turca campioni di ascolti.

Can Yaman sarà ospite a Verissimo il 10 ottobre: l'intervista in onda dopo DayDreamer

Il primo a mettere piede in Italia è stato l'attore Can Yaman che la scorsa settimana è approdato a Milano per registrare un po' di nuove ospitate nei programmi italiani.

E così prima ha presenziato alla registrazione di C'è posta per te, che tornerà in onda dal prossimo gennaio 2021 poi ha partecipato alla nuova puntata di Verissimo, in programma questo sabato 10 ottobre su Canale 5.

L'attore protagonista di DayDreamer si è concesso ad una lunga chiacchierata esclusiva con la padrona di casa Silvia Toffanin, raccontandosi tra carriera e vita privata. Un'intervista decisamente molto attesa da tutte le fan italiane che hanno accolto con grande gioia l'arrivo di Can presso gli studi Mediaset di Cologno Monzese, come testimoniato dai vari filmati apparsi in rete e sui social in questi giorni.

Anche Demet Ozdemir sbarca in Italia: forse la vedremo a Verissimo

E dopo Can adesso è il turno di Demet.

Come riportato dai fan dell'attrice su Twitter, la protagonista femminile di DayDreamer è arrivata a Milano e un ulteriore conferma è arrivata anche dal suo profilo Instagram, dove nella sezione stories è visibile la foto di una pizza che Demet ha mangiato in un locale milanese.

E così non si esclude che, dopo la presenza di Can Yaman nel salotto di Verissimo, la prossima settimana possa toccare proprio alla Ozdemir raccontarsi in esclusiva alla conduttrice Silvia Toffanin.

Al momento manca ancora la conferma ufficiale ma non si esclude che proprio come ha già fatto Can, Demet possa scegliere proprio il talk show del sabato pomeriggio per farsi conoscere meglio dal suo pubblico italiano.

Can e Sanem: lui finisce in prigione nelle prossime puntate di DayDreamer

Intanto le avventure di Can e Sanem continuano a tenere banco tra gli spettatori-fan.

Le anticipazioni delle nuove puntate in programma il 10 e 11 ottobre, rivelano che assisteremo all'arresto del fotografo dopo che colpirà con un violento pugno al volto il suo nemico Enzo Fabbri.

A quel punto Can verrà prelevato dal suo ufficio e finirà in carcere: la situazione per Divit non sarà per niente positiva ma c'è da scommettere che Sanem non resterà a guardare e si darà da fare per averlo di nuovo in libertà.