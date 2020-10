DayDreamer è la soap opera che in questi mesi ha contribuito al successo di Can Yaman anche in Italia. In queste ore ha parlato il produttore della Serie TV turca, Faruk Turgut, 60 anni, che ha rilasciato un'intervista al portale Gossip e Tv. L'imprenditore ha toccato diversi argomenti, soffermandosi anche sui compensi degli attori Yaman e Ozdemir, rivelando che sono piuttosto alti.

Ricordiamo che Can Yaman è il protagonista di un'altra soap turca, Bay Yanlis, che dovrebbe approdare prossimamente in Italia con il titolo di Signor sbagliato. In questa produzione, l'attore di Istanbul è affiancato da Ozge Gurel.

Turgut parla dei compensi di Yaman e Ozdemir

Parlando di Demet Ozdemir (che in DayDreamer veste i panni di Sanem Aydin) il produttore della soap ha ammesso che l'ha conosciuta ancor prima di aver scoperto Can Yaman e che la ritiene un'attrice brava e piena di energie. Tuttavia, al momento ritiene che sia difficile poter tornare a lavorare con lei, poiché l'artista è impegnata in dei progetti con un altro produttore.

Per il futuro, però, Turgut non ha escluso che le cose potrebbero cambiare, aggiungendo che gli piacerebbe rivedere insieme sul set la coppia Yaman-Ozdemir, anche se bisognerà fare i conti con i loro compensi. L'imprenditore, infatti, ha rivelato che i cachet di entrambi sono piuttosto onerosi.

Can e Demet potrebbero tornare a lavorare insieme in una co-produzione internazionale

"Il suo cachet è molto alto. Anche per Can è lo stesso", ha dichiarato Turgut durante l'intervista a Gossip e Tv, aggiungendo che al momento averli di nuovo insieme in una serie televisiva risulterebbe alquanto dispendioso.

Tuttavia, la situazione potrebbe cambiare se si dovesse presentare l'opportunità di realizzare una co-produzione con l'Italia.

D'altronde, il fondatore della Gold Film ha rivelato che in questo periodo sta cercando di dare una dimensione maggiormente internazionale sia alla sua azienda che ai suoi prodotti, puntando ad avviare delle collaborazioni con società e network stranieri.

Il produttore ha parlato anche di Bay Yanlis, la nuova soap con Can Yaman

Turgut ha parlato anche della soap Bay Yanlis che prossimamente dovrebbe andare in onda in Italia. Anche in questa serie il protagonista è Can Yaman che interpreta un dongiovanni piuttosto restio nel legarsi sentimentalmente ad una sola donna.

Il produttore ha spiegato che il taglio della sceneggiatura di questa nuova produzione è diverso da quello di DayDreamer. Infatti è stato realizzato per avere una visione più internazionale, allo scopo di aprirsi maggiormente al mercato estero e di raggiungere così un numero più alto di emittenti televisive e di spettatori.