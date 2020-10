Gli spoiler della soap opera Tempesta d'amore riservano diverse sorprese per i telespettatori. Nelle puntate che andranno in onda su Rete 4 da lunedì 12 a venerdì 16 ottobre, Werner Saalfeld (interpretato dall'attore Dirk Galuba) deciderà di svelare un importante segreto ad Eva: in realtà è Christoph il padre di Emilio.

Quando Eva scoprirà che Robert non è il padre del suo bambino, rimarrà assai sconvolta e non saprà come reagire. Inizialmente la donna deciderà di non rivelare la verità a nessuno, ma Alfons e Hildegard si accorgeranno che la loro nipote è notevolmente depressa, così cercheranno di aiutarla a stare meglio.

Intanto Eva avrà un atteggiamento molto freddo nei confronti di Christoph, nonostante l'uomo non sappia ancora di essere il vero padre di Emilio.

Eva rischia di investire Christoph

Nelle puntate di Tempesta d'amore che verranno trasmesse dal 12 al 16 ottobre, Werner confesserà a Eva di aver falsificato i risultati del test di paternità e che in realtà il vero padre del suo bambino è Christoph, non Robert come aveva sempre creduto.

Dopo la rivelazione del Saalfeld, Eva rimarrà assai sconvolta e rischierà di investire proprio Christoph, poiché rischierà di perdere il controllo della sua macchina, dopo lo choc causato dalla notizia. Successivamente Alfons e Hildegard saranno dispiaciuti nel vedere Eva sempre più in ansia ma non riusciranno a capire il motivo della sofferenza della loro nipote.

Alfons ha dei sospetti su Eva

Hildegard e Alfons saranno convinti che Eva sia stata colta da una forte depressione post partum, così saranno desiderosi di aiutare la loro nipote a venirne fuori. In realtà la Saalfeld sarà angosciata per aver scoperto che Robert non è il padre del suo bambino, ma oltre a lei soltanto Werner sarà a conoscenza della verità.

Successivamente Eva avrà un atteggiamento piuttosto freddo nei confronti di Christoph e lo tratterà sempre molto male, senza nessun motivo apparente.

Alfons, intanto, noterà lo strano comportamento della nipote, ma l'uomo sarà ignaro del fatto che Christoph sia il vero padre del bambino di Eva e non riuscirà a capire cosa stia disturbando la serenità della donna, così deciderà di seguirla nell'appartamento per chiederle spiegazioni in merito.

Lo Sonnbichler farà alcune domande alla nipote, ma lei non avrà intenzione di rispondere e continuerà a tenere il segreto riguardo la paternità di suo figlio.

