Per Can Yaman è un vero e proprio momento d'oro dal punto di vista professionale. Complice gli ottimi ascolti della soap opera turca DayDreamer - Le ali del sogno, l'attore sarà ospite a Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin dove si racconterà in esclusiva parlando non solo della sua carriera e dei suoi successi professionali ma anche della vita privata. Una lunga chiacchierata che sarà trasmessa nel corso della puntata del talk show in programma il 10 ottobre, così come svelato sulla pagina Instagram di Verissimo.

Il grande successo di Can Yaman celebrato a Verissimo

Nato a Istanbul, Can Yaman ha frequentato il liceo italiano in Turchia e all'età di 14 anni si trasferì a Livorno per studiare ancora meglio la lingua italiana.

Un'esperienza che l'attore ricorda con grande affetto e a tal proposito ha confessato di aver avuto un'infanzia molto ricca di affetto ed equilibrio.

"Forse per questo non sono una persona emotiva" ha dichiarato l'attore nel corso dell'intervista esclusiva a Verissimo, facendo emergere aspetti inediti del suo carattere, sconosciuti ai più fino a questo momento. Dopo essersi laureato in Giurisprudenza, Can ha proseguito per la strada della recitazione fino a diventare uno degli attori più quotati del momento, protagonista di serie tv di grande successo.

Verissimo, sabato 10 ottobre l'intervista esclusiva a Can Yaman

In Italia la consacrazione dell'attore è arrivata poco più di un anno fa, quando su Canale 5 venne trasmessa la soap Bitter Sweet - Ingredienti d'amore che conquistò fin da subito ottimi risultati d'ascolto.

Quest'estate, poi, con DayDreamer - Le ali del sogno, Yaman ha conquistato la palma d'oro di sex symbol nel nostro Paese, diventando uno dei volti di punta del palinsesto.

E visto il grande successo di ascolti registrato dalla soap nei caldi pomeriggi estivi, Mediaset ha scelto di programmare la serie tv anche in autunno, posizionandola nel daytime del palinsesto del sabato e della domenica.

Anche questa nuova collocazione ha confermato il successo di DayDreamer, seguita da una media di oltre 2,2 milioni di appassionati.

DayDreamer, le parole dell'attore sul fotografo Can Divit

Nel corso dell'intervista esclusiva a Verissimo, in onda il 10 ottobre, l'attore ha anche parlato del personaggio di Can Divit ammettendo di aver interiorizzato molti dei suoi tratti che ormai sono diventati parte di lui.

"Questo è stato il ruolo in cui mi sono sentito di più me stesso" ha aggiunto l'attore.

Ed effettivamente la complicità tra Can e Sanem, la coppia protagonista di DayDreamer, ha conquistato l'affetto del pubblico da casa, curioso a questo punto di scoprire come si evolverà la love story e se ci sarà il tanto atteso lieto fine.