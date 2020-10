Sono sempre più amati anche dai fan italiani i due attori turchi Can Yaman e Demet Özdemir, grazie al successo che la popolare soap opera DayDreamer - le ali del sogno sta avendo da mesi su Canale 5. Nella singola puntata in onda sul piccolo schermo l’1 novembre 2020, non mancheranno di certo colpi di scena. Dagli spoiler si evince che Sanem Aydin sarà ancora triste per la questione della fragranza ceduta segretamente ad Enzo Fabbri (Ozgur Ozberk) per far uscire Can di prigione e soprattutto all’insaputa del fidanzato.

Huma (İpek Tenolcay) invece avrà le idee abbastanza chiare, pur avendo messo piede ad Istanbul di recente.

La dark lady non vedrà l’ora di vedere in crisi il suo primogenito e la sorella di Leyla, per aiutare Ceyda (Gamze Topuz) a fare breccia nel cuore del fotografo e che considera all'altezza di suo figlio.

DayDreamer, trama 1 novembre: Sanem decisa a mettere al corrente Can del suo accordo con Enzo Fabbri

Le anticipazioni turche relative a ciò che accadrà nell’episodio della serie tv in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset domenica 1 novembre 2020 a partire dalle ore 16:05 alle 17:10, raccontano che Sanem sarà decisa a dire la verità a Can. L’aspirante scrittrice vorrà essere sincera con il proprio amato quando le farà vedere tutti i suoi giochi da bambino e l’ultima fotografia scattata con la madre Huma.

In particolare la sorella di Leyla penserà di confessare al primogenito di Aziz di aver ceduto il suo profumo ad Enzo Fabbri per farlo uscire dalla prigione. Intanto il fotografo avrà intenzione di chiedere la mano della figlia minore degli Aydin e di farle, quindi, una proposta di matrimonio.

Sanem, dopo aver capito che Can vuole sposarla, si confiderà con la sorella, dicendole che non accetterà di diventare la moglie del suo capo se non gli dirà che l’imprenditore italo-francese ha ritirato la denuncia contro di lui per merito suo.

Guliz rimproverata da CeyCey e Deren, Huma convinta che Ceyda sia la ragazza ideale per il suo primogenito

A questo punto Leyla (Öznur Serçeler) si confiderà con Emre (Birand Tunca), ed entrambi saranno decisi a far desistere dal suo intento Sanem con il timore che Can possa lasciarla in modo definitivo qualora dovesse sapere dell’ennesima bugia della propria amata.

Successivamente la segretaria Guliz (Sibel Şişman) verrà rimproverata da CeyCey (Anıl Çelik) e Deren (Tugce Kumral), perché farà dei pettegolezzi durante le ore di lavoro alla Fikri Harika. Per concludere Huma sarà sempre più convinta che Ceyda sia la ragazza ideale per stare al fianco del suo primogenito Can: l’opinione della signora Divit ovviamente infastidirà parecchio Sanem.