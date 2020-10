Gli spoiler della soap opera di Rai 3 Un posto al sole riservano diverse sorprese per i telespettatori. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 26 a venerdì 30 ottobre, Giulia Poggi (interpretata dall'attrice Marina Tagliaferri) riconoscerà la voce del suo truffatore, ma non riuscirà ancora ad essere completamente serena.

Intanto Bice farà di tutto per vendicarsi del tradimento di suo marito, così cercherà di conquistare Michele e poi sedurrà anche Cotugno. Nel frattempo Clara ascolterà i consigli di Angela e deciderà di trasferirsi a casa propria, così avviserà Alberto della sua decisione, ma l'uomo resterà assai meravigliato e non prenderà bene la notizia.

Bice vuole conquistare Michele

Nelle puntate di Un posto al sole che verranno trasmesse dal 26 al 30 ottobre, Angela regalerà a Clara i vecchi abiti di Jimmy per il bambino in arrivo, ma la reazione di Alberto non sarà delle migliori. Intanto Giulia riconoscerà la voce del truffatore, così penserà che ormai il suo incubo sia vicino alla fine, anche se sarà ancora molto triste e angosciata. In seguito Bice cercherà in tutti i modi di conquistare Michele, ma dovrà fare i conti con Silvia.

Niko, invece, sarà sempre più vicino a Leonardo, ma l'uomo non avrà una buona influenza su di lui. Successivamente Angela sarà assai preoccupata del fatto che Alberto possa far soffrire Clara, così vorrà trovare un modo per aiutare la donna.

Bice corteggia Cotugno

Giulia riceverà una particolare notizia, mentre Michele sarà conteso tra Bice e Silvia. Intanto Niko continuerà ad avere rapporti con Leonardo e a causa sua trascurerà molto il suo lavoro. Serena e Filippo sembreranno sul punto di riconciliarsi, ma una notizia inaspettata rischierà di stravolgere la loro ritrovata serenità.

Più tardi Clara deciderà di seguire il consiglio di Angela, così avviserà il suo compagno che presto tornerà a vivere a casa propria, ma Alberto non prenderà la novità molto bene. Nel frattempo Bice sarà ancora convinta di volersi vendicare di suo marito, così dopo aver sedotto Michele, inizierà a corteggiare anche Cotugno.

Niko vuole lasciare il lavoro

Niko non sarà in grado di gestire i propri problemi sentimentali e sarà parecchio influenzato dai consigli di Leonardo, così l'uomo prenderà una decisione assai drastica sia sul piano professionale, che su quello personale. In seguito Rossella avrà dei problemi con la sua amica Ilaria, poiché non riuscirà più ad accettare il suo comportamento superficiale, così avrà una brutta discussione con lei.

Nel contempo Michele e Silvia decideranno di partire per un viaggio, ma i due avranno un imprevisto. Fabrizio e Marina, invece, torneranno dalla Sardegna e avranno una sorpresa. Infine Niko sarà ormai deciso a lasciare lo studio per sempre, ma suo padre non sarà per niente d'accordo con la sua scelta e cercherà di fargli cambiare idea.