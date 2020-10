DayDreamer - Le ali del sogno tornerà in onda sabato 10 ottobre con una nuova puntata in prima visione assoluta su Canale 5. Le anticipazioni rivelano che Sanem porterà Can Divit in un posto importante in cui si rifugiava da bambina per scrivere. Leyla, invece, sarà ancora molto triste dopo che si è lasciata con Emre, mentre Mevkibe Aydin inizierà ad avere il dubbio che Can non abbia intenzioni serie con la sua secondogenita. Infine l'imprenditore italo-francese Enzo Fabbri si recherà improvvisamente nel ristorante in cui ci saranno anche l'aspirante scrittrice, il fotografo, Ceyda, MacKinnon e Erdinc.

DayDreamer, anticipazioni nuova puntata in onda sabato 10 ottobre: Can sbalordito dalla lettera di Sanem

Gli spoiler della puntata di DayDreamer che verrà trasmessa il 10 ottobre 2020 raccontano che Sanem deciderà di portare Can in un posto importante in cui si rifugiava da bambina per scrivere. In questo occasione, l'aspirante scrittrice farà leggere al fotografo una lettera che aveva scritto da ragazzina immaginando il suo uomo dei sogni. La descrizione narrata nella missiva lascerà sbalordito il maggiore dei Divit poiché sembrerà parlare proprio di lui. Leyla, seppur ancora affranta per la fine della sua relazione sentimentale con Emre, deciderà di ritornere a lavorare alla Fikri Harika e ci resterà per una settimana su richiesta di Can.

Nello stesso momento, tutti i dipendenti dell'agenzia saranno impegnati nello svolgimento della nuova campagna pubblicitaria per la Red Mood Cosmetics. Per l'ennesima volta Sanem darà prova di essere molto creativa, in quanto la sua idea per lo slogan pubblicitario convincerà il team dell'azienda di cosmetici.

Mevkibe pensa che Can non abbia intenzioni serie con Sanem, Enzo si reca al ristorante

Nella puntata di DayDreamer in programma sabato 10 ottobre, Mevkibe si lascerà sfuggire che Can e Sanem stanno pensando di sposarsi nel bel mezzo una chiacchierata con Melahat. Quest'ultima non ci penserà due volte prima di diffondere la notizia in tutto il quartiere.

A complicare ulteriormente la situazione arriverà Aysun, la quale mostrerà alle vicine una vecchia intervista rilasciata dal maggiore dei Divit in cui ha dichiarato che non pensa ancora alle nozze. A questo punto Mevkibe resterà sconvolta poiché comincerà ad avere di nuovo il dubbio che il fotografo non abbia intenzioni serie con la sua secondogenita. Per finire, l'aspirante scrittrice e il suo fidanzato si recheranno a una cena di lavoro insieme a Ceyda, MacKinnon e Erdinc: in questa occasione nello stesso ristorante si presenterà improvvisamente Enzo Fabbri.