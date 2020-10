Presto nell'appassionante Serie TV di origini turche intitolata DayDreamer - Le ali del sogno si assisterà ad un riavvicinamento romantico tra due personaggi. Leyla Aydin (Oznur Serceler) quando non sarà più fidanzata con il suo promesso sposo Osman, verrà stupita in diverse occasioni da Emre Divit. Quest’ultimo dai suoi atteggiamenti, farà capire alla sorella di Sanem che il suo cuore non ha mai smesso di battere per lei.

Nonostante ciò l’ex segretaria della Fikri Harika non se la sentirà ancora di dare una possibilità al secondogenito di Aziz, poiché sarà intimorita dall'idea che Huma possa intromettersi nella loro relazione.

DayDreamer, anticipazioni turche: Emre corteggia Leyla e le dichiara il suo amore

Nelle prossime settimane di programmazione su Canale 5 Leyla non riuscirà più a stare al fianco di Osman quando si renderà conto di continuare ad amare Emre. Quest’ultimo non appena la sua ex sarà libera sentimentalmente, non perderà tempo per corteggiarla. Il contabile della Fikri Harika e la sorella di Sanem si erano lasciati a causa di Aylin: quest’ultima aveva fatto credere a Leyla di essere tornata tra le braccia del suo ex fidanzato.

Dagli spoiler si evince che Emre oltre a dire a Leyla di essere disposto ad aspettarla, le confesserà di essere la donna più importante della sua vita. A questo punto il secondogenito di Aziz corteggerà la sua ex facendole recapitare diversi mazzi di fiori in ufficio, dopodiché le preciserà di essersi fatto perdonare per tutti gli errori commessi nei suoi confronti per via delle macchinazioni di Aylin.

Nonostante le rassicurazioni di Emre la primogenita degli Aydin sarà timorosa per il futuro, sapendo quanto sia stato complicato per Sanem e Can stare insieme.

La sorella di Sanem frenata con Emre a causa di Huma

Leyla infatti anche se apprezzerà parecchio i gesti d’amore di Emre, al momento preferirà non andare oltre soprattutto per non fare i conti con una sfuriata dei genitori Mevkibe (Özlem Tokaslan) e Nihat (Berat Yenilmez).

In realtà tramite una conversazione che la figlia maggiore degli Aydin avrà con la sorella, si scoprirà la vera ragione per cui la fanciulla sarà frenata con il suo ex. In particolare Leyla confesserà a Sanem (Demet Özdemir) di avere il timore che Emre possa farsi condizionare dalla madre Huma, che in diverse circostanze ha dimostrato di non volerla nella sua famiglia.

Inoltre l’ex segretaria della Fikri Harika sarà consapevole che il secondogenito del Divit a differenza del fratello ascolta di più i consigli della donna che l’ha messo al mondo.