Le avventure della Serie TV turca DayDreamer - le ali del sogno continuano a fare compagnia al pubblico di Canale 5. Nell’episodio che verrà trasmesso il 4 ottobre 2020 a partire dalle 16:20 non mancheranno di certo momenti emozionanti e colpi di scena, ma soprattutto la trama sarà all’insegna del romanticismo.

Dalle anticipazioni si evince che Sanem Aydin (Demet Özdemir) e Can Divit (Can Yaman) saranno finalmente liberi di viversi il loro amore alla luce del sole. Il fotografo infatti confiderà al fratello Emre (Birand Tunca), la sua intenzione di voler diventare il marito dell’aspirante scrittrice.

DayDreamer, spoiler 4 ottobre: Leyla si fa consolare da Osman

Nella puntata della soap opera che i telespettatori italiani potranno seguire sul piccolo schermo domenica 4 ottobre 2020, Ceyda e Mkennon si recheranno alla Fikri Harika. Quest’ultimo e la proprietaria della Compass Sport confermeranno a Can l’incarico per la pubblicità della grande azienda di cosmetici Redmond Cosmetic. Intanto Emre (Birand Tunca) dopo aver fatto sapere ad Aylin (Sevcan Yaşar) di aver lasciato Leyla (Öznur Serçeler) su sua richiesta, comincerà a sentire la mancanza della sua segretaria sul posto di lavoro. Quest’ultima si prenderà qualche giorno di ferie, fingendosi malata a causa della rottura con il figlio minore del Divit e a consolarla ci penserà Osman (Ali Yagci).

Sempre più preoccupato, Emre si allontanerà dall’ufficio per andare a cercare Leyla nel suo quartiere e finirà per discutere con il macellaio: i due uomini per fortuna non arriveranno alle mani grazie alla sorella di Sanem che eviterà il peggio. Nel contempo la signora Mevkibe (Özlem Tokaslan) quando la sua secondogenita le dirà che Can vuole sposarla, sceglierà di non avvisare il marito Nihat (Berat Yenilmez).

Cengiz, invece, su consiglio del fotografo e di tutta la squadra proverà i prodotti di bellezza per la Redmond Cosmetics.

Can e Sanem si recano in una villa abbandonata, Mevkibe pressa la secondogenita

Successivamente Sanem dopo aver dato una mano alla madre a sistemare gli armadi, frugherà tra i suoi ricordi d’infanzia.

A questo punto la fanciulla chiederà a Can di accompagnarla in un posto, per potergli fare una sorpresa romantica. In particolare l’aspirante scrittrice si recherà insieme al primogenito di Aziz in una vecchia villa disabitata dove era solita andare da piccola, quando voleva restare da sola a scrivere. La sorella di Leyla regalerà al proprio amato una scatolina, contenente un mazzo di chiavi e un biglietto scritto da lei in passato per il suo futuro amore.

Inverosimilmente, Sanem da bambina aveva desiderato proprio la sua relazione sentimentale con il fotografo. Infine mentre Mevkibe presserà la secondogenita per sapere quando convolerà a nozze, Can farà sapere al fratello Emre di volersi sposare.