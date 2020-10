L'appuntamento con DayDreamer è confermato per il weekend e le anticipazioni della puntata di domenica 4 ottobre raccontano che per Can e Sanem arriverà il momento di ufficializzare la loro storia d'amore, che sta procedendo nel migliore dei modi. I due, infatti, decideranno di uscire allo scoperto e di non nascondersi più come hanno fatto fino a questo momento. Successivamente, poi, la bella Aydin deciderà di organizzare anche una sorpresa per il suo amato fotografo e lo porterà in un posto a dir poco speciale.

DayDreamer, spoiler di domenica 4 ottobre

Per Sanem arriverà il momento di confessare tutta la verità a sua mamma, circa il fidanzamento in corso con Can.

Per la ragazza non sarà affatto facile affrontare la situazione con Mevbike, dato che nelle settimane precedenti erano circolati dei pettegolezzi e dei rumors su questa storia, che tuttavia la ragazza aveva prontamente negato.

E così quando dirà a Mevbike tutta la verità, la reazione di quest'ultima non si farà attendere. La donna proverà a mettere sotto pressione sua figlia, chiedendole con insistenza quando ci saranno le nozze. Sanem proverà a rassicurarla, facendole presente che il fotografo le ha già promesso che si sposeranno al più presto, ma lei non si calmerà.

Sanem confessa a sua mamma la storia con Can

Mentre Sanem non vuole affrettare le cose e soprattutto non vuole sollecitare più di tanto Can, sua mamma non apparirà dello stesso parere e le dirà di non metterci troppo.

Successivamente le due si metteranno a sistemare degli scatolini all'interno dell'armadio e in uno di questi, Sanem troverà dei ricordi legati alla sua infanzia e anche un mazzo di chiavi che metterà subito da parte.

Intanto Can metterà al corrente suo fratello del nuovo lavoro che sono riusciti ad ottenere grazie all'aiuto di Ceyda ma Emre sposterà la discussione sulla relazione con Sanem, facendogli presente che alla CEO della 'Compass Sport' potrebbe non far piacere sapere questa cosa.

Spoiler DayDreamer del 4 ottobre: la sorpresa speciale di Sanem per Can

A quel punto, però, Can ribadirà la sua posizione: non intende rinunciare a Sanem perché è realmente innamorato di lei e vuole proteggere il loro sentimento. Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni di DayDreamer di domenica 4 ottobre raccontano che Sanem deciderà di organizzare una sorpresa speciale per il suo fidanzato.

La Aydin chiederà al fotografo di andare con lei in una villa abbandonata: trattasi del rifugio d'infanzia dove da piccola si nascondeva per poter stare da sola con se stessa. Qui Sanem si divertiva a scrivere dei pensieri e una volta arrivati consegnerà al fotografo una scatola con un biglietto che lei stessa aveva scritto e che un giorno avrebbe dato all'uomo della sua vita.