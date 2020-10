Nuovi colpi di scena attendono i fan di DayDreamer - Le ali del sogno. Secondo le anticipazioni della puntata di domenica 4 ottobre Sanem e Can appariranno sempre più innamorati, tanto che il fotografo sarà perfino pronto a sposare la sua fidanzata per farla felice e stare con lei per sempre. Intanto, Emre, sotto ricatto di Aylin, sarà costretto a lasciare Leyla che soffrirà molto. Novità anche per l'agenzia pubblicitaria: un nuovo progetto sui cosmetici verrà affidato all'azienda dei Divit.

Leyla si avvicina a Osman dopo essere stata lasciata da Emre

Nella puntata di domenica 4 ottobre di DayDreamer che andrà in onda prima di Domenica Live su Canale 5, Leyla correrà tra le braccia di Osman dopo essere stata lasciata da Emre.

La segretaria non andrà a lavoro, rifiutando le telefonate del suo capo il quale sarà in pensiero per lei. Sanem e Can annunceranno a tutti i dipendenti di essere fidanzati ma la ragazza, una volta nella stanza del suo innamorato, involontariamente romperà una delle pietre lunari e il fotografo resterà perplesso anche se non lo darà a vedere.

Frattanto Can e Sanem scopriranno di aver ottenuto un nuovo progetto lavorativo relativo a una casa produttrice di cosmetici. In azienda arriveranno dei prodotti da testare per la felicità di tutti i dipendenti. Allo stesso tempo, Osman manderà via dal quartiere Emre che giungerà per spiegare a Leyla cosa lo ha portato a rompere con lei. La segretaria non le darà però retta e continuerà ad appoggiarsi a Osman che sarà lieto di poter stare accanto alla ragazza di cui è innamorato.

Sanem fa una sorpresa a Can

Sanem cercherà di spiegare alla madre che Can pur di stare con lei è pronto a sposarla. Mevkibe spingerà per sapere la data precisa di un possibile matrimonio ma la ragazza farà presente che non ha alcuna intenzione di fare pressione sul fidanzato. Successivamente, mentre sistemerà gli armadi con la mamma, Sanem troverà una scatola con oggetti facenti parte della sua infanzia.

All'interno troverà delle chiavi e ciò le farà venire in mente di fare una sorpresa a Can.

Emre, tornato a casa, annuncerà a Can che il suo fidanzamento non farà felice Ceyda, ma Can rivelerà al fratello che ha intenzione di sposare Sanem. Mentre Nihat sarà tenuto all'oscuro di tutta la situazione sentimentale della figlia, Sanem porterà Can in un luogo per lei importantissimo.

Si tratterà di una casa abbandonata dove lei si rifugiava quando era più piccola per poter dare sfogo alla sua creatività e scrivere, passione che ha sempre avuto. Qui la giovane darà all'affascinante fotografo un biglietto scritto da bambina per il suo futuro innamorato e un mazzo di chiavi. Can resterà molto colpito dalla sorpesa che la sua fidanzata ha organizzato per lui.